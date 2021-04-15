Dr. Bilal Görçin: Böbrek hastaları ilaç düzenini bozmadan oruç tutabilir

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Dr. Bilal Görçin, böbrek hastaları ilaç düzenlerini bozmadan ve sağlıkları ön planda tutarak oruç tutabileceklerini belirtti.

Görçin, "Sağlıklı olmadan hiçbir dini farzımızı yerine getiremeyiz. Bu konuda dinimiz çok duyarlıdır. Sağlığımızı riske sokacak konularda esnektir. Hastalığın tipi, seyri, ilaç kullanım düzeni, oruç tutma konusunda da yol gösterir. Böbrek hastalıklarında ise hastalığın evresine göre oruca yaklaşmamız gerekir" dedi.

"Yüzde 30'dan azsa mümkün"

Görçin diyaliz hastalarının oruç tutamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü bu hastalar hiç idrara çıkamaz. Vücuttan atılamayan zararlı maddelerin oluşturduğu ağız kuruluğunu da su içmeden geçirmeleri mümkün değildir. Diyalize girdiklerinde kanları yabancı maddelerle temas ettiği için oruçları da bozulacaktır. Biz, bu nedenlerle diyaliz hastalarına oruç tutmalarını önermiyoruz" dedi. Potansiyel diyaliz hastalarının ve böbrek yetmezliği hastalığı olanların 5 farklı evreye ayrıldığını söyleyen Görçin, "Böbrek fonksiyonlarının yüzde 50'nin altına indiği üçüncü evre ve sonrası hastalarda, hastalık ilerledikçe oruç tutmaya bağlı sıkıntılar da artacaktır. Özellikle şeker hastalığına bağlı bir böbrek yetmezliği varsa, bu sorunlar daha ciddi olacaktır. Bu nedenle böbrek fonksiyonlarının yüzde 30 ve daha üzerinde kayıp olan hastaların oruç tutmaları sağlıkları açısından risklidir. Günde bir kezden fazla ve farklı zamanlarda alınan ilaçlar, şeker ve tansiyon kontrolü, oruçla birlikte zorlaşabilir."

"İlk evre hastalar hastalar ilaç dozlarına dikkat ederek oruç tutabilir"

"Böbrek fonksiyonlarının bozulmaya başladığı ilk evrelerde oruç çok zararlı olmayabilir. Hastalarımız, ilaçlarını azaltmamak koşuluyla, saatlerini ayarlayarak ve tuzdan kesin uzak kalarak oruç tutabilirler. Oruç süresinin uzaması suya ihtiyacı artırır. Bir böbrek hastasında en ciddi ve en önemli sorun, tansiyon yüksekliği ataklarıdır. Bir kişi tuzdan uzak durursa uzun süre açlığın tansiyon düşürücü etkisi bile olabilir. Bu kişiler iftar ve sahurda abur cubur ve sık yememek şartı ile dengeli ve tuzsuz bir beslenmeyle oruç tutabilirler. Bu, böbrek yetmezliğinin ilerlemesine yol açmaz."

"Oruçta böbrek taşı ağrı yapabilir"

"Biz, taş ve üriner enfeksiyon hastalarına bol su içmelerini, idrarını tutmamalarını öneririz. Ancak küçük bir taş, böbrekte hiçbir sorun çıkarmadan yıllardır bekleyen bir taş veya böbrek fonksiyonlarını bozmayan bir taş, oruç tutmaya engel değildir. Şiddetli taş ağrısı olursa, en yakın sağlık merkezine başvurularak ağrı giderilmelidir. Susuzluğun olumsuz etkilerini azaltmak için de yemeklerin tuz miktarının azaltılması çok yararlı olur. Tek böbrekli olanlar ve böbrek vericileri, tuz ve su tüketimine dikkat ederek rahatlıkla oruç tutabilirler. Böbreklerde basit kist, bir veya iki böbrekte hafif küçülme, üriner enfeksiyon, ailesinde böbrek hastalığı olanlar, sorunsuz tek böbrekli olanlar veya böbrek vericileri rahatlıkla oruç tutabilirler. Bu kişilerin tuza ve içtikleri suyun miktarına dikkat etmeleri yararlı olur." dedi. (DHA)