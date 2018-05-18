Dr. Adil: “ABD, Ortadoğu'da barış istemiyor”

Gökçe KARAKÖSE/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Türk Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği Başkanı Dr. Muhammed Adil, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu’da barış istemediğini ve huzursuzluk yaratma çabası içerisinde olduğunu söyledi. Adil, “ABD’nin Büyükelçiliği\'ni Kudüs’e taşıyarak İsrail’i başkent ilan etmesi Filistinlileri ve Müslümanları tahrik etmek istediğini gösteriyor. ABD, ‘ben inat ediyorum ve bunu kasten yapıyorum’ demek istiyor” dedi.

ABD\'nin Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıyarak İsrail\'in başkenti ilan etmesi ve İsrail\'in Gazze sınırındaki Filistinlilere yönelik katliamlarına tepki gösteren Adil, İsrail’in 1948 yılından itibaren yıldönümü kutladıklarını ve Filistinlilerin o tarihi ‘Nakba’ yani büyük felaket olarak adlandırdıklarını hatırlattı. Dr. Adil, “Filistinliler bu tarihlerde hep büyük bir felaketin içerisindeler. Filistinli gençler böyle bir vatanları olduklarını unutmamalılar. ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi çok önemli bir tarihtir çünkü İsrailliler için bir kutlama Filistinliler için ise o tarih bir felakettir. ABD zaten Filistinlilerin böyle bir tepki vereceğini biliyordu ve o tarihi kasten seçti. Bu da ABD’nin Ortadoğu’da barış istemediğini ve bir huzursuzluk yaratma çabası içerisinde olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

“ABD’NİN ÇOK AKILLI HAREKET ETMESİ GEREKİYOR”

ABD’nin büyük bir devlet olduğunu, hem Birleşmiş Milletler’de hem de güvenlik konseyinde çok önemli bir hakimiyeti olduğunu söyleyen Adil, “ABD’nin barışın yanında olması ve çok akıllı hareket etmesi gerekiyor” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“ABD’nin yaptığı bu hareket Ortadoğu’da barış istemiyorum, Ortadoğu’da her zaman bir kavga, huzursuzluk, kan olsun gibi bir imaj yaratıyor. Bu yüzden şu an olaylar bu durumda ve bitecek gibi gözükmüyor. ABD’nin çok akıllı seçimler yapması lazım. Siyaseten ABD’ye ve İsrail’e karşı çok büyük yaptırımlar olacağını zannetmiyorum. Türkiye hariç. Türkiye güçlü bir devlet, kendi kararlarını tek başına alabiliyor. Ama genel olarak İslam ülkelerine bakarsak maalesef ABD’yi de kızdırmak istemiyor.”

“ABD İSLAM DÜNYASINDAKİ BÖLÜNME ZEMİNİNİ HAZIRLADI”

ABD’nin İslam dünyasındaki bölünme zeminini vaatlerle ve arka kapılardan İsrail’le yaptığı görüşmelerle hazırladığını söyleyen Adil, “İlginç bir durumun içerisindeyiz ve Türkiye bu neden sahada tek ses ve yalnız kalıyor. Aciz liderler ABD’yi kızdırmak istemiyorlar” dedi.

Adil, İslam ülkelerinin İsrail’e ekonomik bir ambargo uygulayacak gücü olduğunu dile getirerek, “Gerçekten cesaret varsa böyle bir ambargo ilan edilmesi gerekiyor. İsrail’e ilgili hiçbir ürün ülkeye girmeyecek. Böyle bir sesin de önce halkın çıkartması ve halkın duyarlı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“NE KADAR KANLI SONUÇ GÖRÜYOR OLSAK DA, ASLINDA BİR ZAFER GÖSTERİSİ”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tel Aviv\'deki Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıması ve bu kararı protesto eden Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 62 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bin 700’ü aşkın kişi de yaralanmıştı. Bu durumu değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Muhammed Adil, “Filistinliler için aslında ne kadar kanlı bir sonuç görüyor olsak da bir bakıma zafer gösterisi de var” dedi ve şunları söyledi:

“Son yıllarda kimse Filistin’den bahsetmiyor ve unutulmuş gibiydi ancak şu an Filistin ve Kudüs yeniden gündeme geldi. İsrail, Filistin ve Kudüs’ün gündemde olmamasını istiyor ama şu dönemde her yerde Filistin ve Kudüs konuşuluyor. Bunu da bir zafer olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki bunu gerçek zafere de dönüştürmek gerekiyor. Türkiye’nin bu durumda çok önemli rolü var.

“ORTADOĞU’DA FELAKET OLURSA HERKES BEDEL ÖDEYECEK”

ABD, net olarak barış istemiyor ve kalan uluslararası güçleri de dahil etmek gerekiyor. Avrupa Birliği\'nin de bu konuda harekete geçmesi gerekiyor. Ortadoğu’da bir felaket olursa sadece bölge değil herkes bedel ödeyecek. AB ülkeleri de bedel ödeyecek. Ekonomi, petrol, doğalgaz her şey tehlikede olacak ve o zaman bedel çok büyük olacak. Avrupa Birliği ve Rusya’nın Türkiye’yle ortak hareket etmesi gerekiyor. Böyle olunca ABD mecburen yalnız kalacak.”

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