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Politika

DP'nin iktidara gelişinin 59. yıl dönümü

14 Mayıs 2009 14:44

Demokrat Parti'nin (DP) 14 Mayıs 1950'de iktidara gelişinin 59. yıl dönümü dolayısıyla, partinin İstanbul İl Başkanlığı'nca, DP'nin kurucularından eski Başbakan Adnan Menderes'in Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'ı ziyaret edildi.

Menderes'in yanısıra dönemin dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve maliye bakanı Hasan Polatkan'ın mezarlarının da bulunduğu Anıt Mezar'a, DP İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Harun Hınız tarafından çelenk bırakıldı.

Ziyarette konuşan Hınız, 14 Mayıs'ın Türkiye için önemli bir tarih olduğuna dikkat çekerek, bu günün devletin milletiyle buluştuğu ve kalkınma hamlesinin başladığı bir tarihin adı olduğunu söyledi.

Hınız, Menderes'in bıraktığı bayrağı aynı kararlılıkla taşıyacaklarını dile getirdi.

Partililer daha sonra, Menderes, Zorlu ve Polatkan için din görevlisi eşliğinde dua etti.

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