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DP'li eski başkan ve partililerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de bir grup eski Demokrat Partili (DP), 12 Eylül 2010 referandumu öncesi organize edilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı toplantılara, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/

28 Aralık 2017 19:34

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de bir grup eski Demokrat Partili (DP), 12 Eylül 2010 referandumu öncesi organize edilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da katıldığı toplantılara, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Balıkesir Adliyesi önünde toplanan eski partililer adına, DP Balkesir eski İl Başkanı Mesut Akbıyık basın açıklaması yaptı. Avukat Akbıyık, 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Referandumu öncesi Süleyman Soylu ve bir grup partili ile İstanbul’da bir otel ve restoranda 2 gün üst üste bir araya gelip, referandumda nasıl bir tutum sergileneceğini tartıştıklarını söyledi.
\"Milli iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamamızın demokrasimiz ve milletimiz açısından uygun olacağını değerlendirdik\" diyen Akbıyık şunları söyledi:
\"Referandum kampanyası süresince illerde birtakım toplantılar yaparak vatandaşlarımızı, \'Demokrasi Buluşmaları\' adı altında, sivil toplum örgütlerimizi \'Evet\' tercihimiz yönünde bilgilendirmek, referandumun içeriğini anlatmak üzere bir program dahilinde çalışmaya başladık. Özellikle belirtmek isteriz ki 12 Eylül 2010 Referandumu \'Demokrasi Buluşmaları\'nda mütevazı ama etkili salon toplantıları, konferanslar ve paneller organize edilmiştir. İddia edildiği gibi anons arabaları, afişler ve bayraklar kullanılmamıştır. Yapılan tüm çalışmalar bizlerin, birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızın ve bu ülkenin demokrasisine sahip çıkmak isteyen yerel siyasi aktörlerin, geçmişte birlikte siyasi faaliyette bulunmuş olduğumuz arkadaşlarımızın kendi inisiyatifleri ve mütevazı imkânları ölçüsündeki katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmanın bağımsızlığına ve sivil inisiyatif karakterinin bozulmamasına özen gösterilmiştir. Süleyman Soylu ise bu toplantılarda bizlere refakat etmiş, arkadaşlarımızın kendi illerinde organize ettiği toplantılara katılmıştır. Türk siyasi hayatının örnek sivil inisiyatif çalışmalarından biri olan bu çalışmanın bir örgütün finansman desteğiyle yapıldığı iftirasının atılması, CHP\'nin ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu çok açıktır. Kılıçdaroğlu\'nun son olarak bizlere ve Sayın Süleyman Soylu\'ya yönelik iftiralarda bulunmasının nedeni bu terör örgütü ile iltisaklı olduğunun ortaya çıkmasını önlemeye yönelik bir hedef saptırmadır.\"
DP eski İl Başkanı Mesut Akbıyık ve partililer, daha sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sinop Milletvekili Engin Altay ile Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında \'iftira\' ve FETÖ/PDY\'yle iltisakları olduğu iddiasıyla Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.
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