-DP'DEN İKİ İSTİFA YALOVA (A.A) - 13.03.2011 - Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal ve Çiftlikköy Belediye Başkanı Metin Dağ, Demokrat Parti'den (DP) istifa etti. Yürüyen Köşk'te Metin Dağ ile basın toplantısı düzenleyen Yakup Koçal, partilerinden istifa ettiklerini ve bağımsız kalacaklarını söyledi. Koçal, 5-6 aydır kendisi hakkında milletvekili olacağı şeklinde dedikodular yapıldığını belirterek, ''En az birkaç kez açıkladım. Ancak her seferinde milletvekili adayı olacağım söylenip durdu. Çok açık ve net söylüyorum; milletvekili olma isteğim ve talebim olmadı'' dedi. Gelinen süreçte DP'nin barajı geçme şansı olmadığını ifade eden Koçal, şunları söyledi: ''DP, oluşturulmaya çalışılan bir ittifak çerçevesinde seçimlere girecek. Bu kapsamda yerel seçimlerde tek belediye başkanı çıkardığı il olan Yalova'dan da mutlaka aday göstermek isteyecek. Ancak DP'nin Yalova'da milletvekili çıkarma şansı çok az. Bu noktada önümüzde iki seçenek var. Ya mensubu bulunduğumuz partinin seçilme şansı olmayacak adayını destekleyeceğiz ya da destek vermeyip hiç de ahlaki olmayacak bir tutum sergileyeceğiz. Biz belediye başkanıyız. Halk bizden hizmet bekliyor. Bu hizmeti en iyi şekilde halkımıza verebilmek adına milletvekilleriyle koordineli bir çalışma sergilemeliyiz. Bugün destek vermediğimiz bir milletvekili ile yarın nasıl birlikte hareket edeceğiz? Bu noktada bağımsız kalarak bizlerle kol kola hareket edeceğine inandığımız ve seçildiğinde Ankara'da il adına bizlerin menfaatlerini koruyacak adaya destek vereceğiz. Bu aday için henüz bir ön yargımız yok. Tek kriter il adına belediyelerimize destek vermesidir.'' Belediye meclis üyelerinin istifa etmediğini belirten Koçal, bir gazetecinin ''Bu açıklama tüm partiler için bir mesaj mı?'' sorusunu, ''Evet bu açık bir mesaj. Partiler bu mesajı doğru algılamalılar. Bizim desteğimizi alacak adayın mutlaka hizmet anlamında bizlerle koordine içinde olması şart'' şeklinde yanıtladı. Çiftlikköy Belediye Başkanı Metin Dağ ise ''Bugüne kadar zaten DP'li olamadım'' diyerek başladığı konuşmasında şunları kaydetti: ''Geçtiğimiz günlerde de açıkladım. Şu an olmasa da ben kendimi halen Anavatan Parti'li hissediyorum. DP'de üye kaydım bile yok. Bundan sonraki süreçte yolumuza bağımsız devam etmek istiyoruz. Çiftlikköy olarak önümüzde çözülmesi gereken iki sorun var. Bu konularla ilgili sürekli bürokrasi duvarına tosluyoruz. Meclis üyelerimiz istifa etmediler. Seçimlerde üyesi bulunduğumuz partinin adayını desteklememek bize yakışmaz. Zaten bir süredir sürekli istişare halindeydik.''