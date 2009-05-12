DP'de Süleyman Soylu yeniden aday

Cindoruk'tan sonra Bayar da aday

Soylu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yüzde birlerde, bir buçuklarda gösterilen, "bitti" denilen DP için yerel seçimlerde alınan yüzde 3,9 oyun önemli olduğunu, bu sonuçla bir çok kesimin takdirini kazandığını savundu.Yerel seçimlerden önce 5,4'ü inanarak söylediğini, genel başkan olarak partinin önüne bir hedef koymak durumunda olduğunu belirten Soylu, "3.9, sıkışan siyasetin nefes alma alanıydı" dedi."28 Şubat, 27 Nisan süreçlerinde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde millete izah edilmesi gereken noktalar olduğunu" ifade eden Soylu, "Kongrede, demokrasiyle, demokratikmiş gibi olanlar arasında bir yüzleşmeye ihtiyaç var. Bir taraftan partimizin içinde görünüp yeni oluşum arayışı içinde olanlara, DP'nin siyaset alanını etkisizleştirmeye çalışanlara karşı işte er meydanı, işte hendek işte deve" diye konuştu.Soylu, "Sizin karar değiştirmenize sebep olan şey nedir? Bir ayda ne değişti?" sorusu üzerine, şunları söyledi:"DP'nin siyaset dışı bir takım kurumlar tarafından etkisizleştirilmeye ve kuşatılmaya çalışıldığını görüyorum. Benim ve partimin görevi bu kuşatmayı yarmaktır, DP'yi kendi zemini ve iklimiyleoluşturmaktır. Bana verilen görev budur. Bir kuşatma var. 28 Şubat'ta vardı daha sonra vardı. Bunu yaşadık. DYP ile ANAP'ın birleşememesinde de vardı.Merkez sağı hangi hale getirdikleri ve nasıl getirildiği belli. 28 Şubat'ta bölünmesi parçalanması belli. 367'de partimizin aklının karıştırıldığı belli.Seçimde arkadaşlarımızın karşısında çalışmış, başka siyasi partilerin bayrağını sallamış, bıyık altından 'çakılsınlar' diye düşünen insanlara fırsat sağlayabilecek bir siyaset zeminini de kendi elimizle oluşturmayız. Demokratik zemini açtık. Minderin dışındaydılar, minderin ortasına getirdik." (aa)