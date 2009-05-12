DP'de lider adayları çoğaldı

Tempo24



16 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi Demokrat Parti’de (DP) genel başkan adayları 3’e çıktı. Hüsamettin Cindoruk’tan sonra Mehmet Ali Bayar ve Süleyman Soylu genel başkanlık için aday olduklarını açıkladı.



DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde son seçimlerde alınan oy olan yüzde 5.4’ten daha az oy almaları halinde görevden istifa edeceğini açıklamıştı. Seçim sonucunda DP’nin oy oranı yüzde 3.9’da kalınca Soylu, verdiği sözü tutarak genel başkanlıktan isitfa etti. Soylu, “Partiyi Ergenekoncular ele geçirmiş. Ergenekoncuları tasfiye edemedim” demişti.

Bunun üzerine yeni genel başkan seçimi için 16 Mayıs 2009 Cumartesi tarihi için olağanüstü kongre kararı alınmıştı.



İlk ortaya çıkan kişi Cindoruk oldu



Kongre tarihine bir hafta kala genel başkan adaylığını açıklayan ilk isim eski DYP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk oldu. Süleyman Demirel’den destek aldığını vurgulayan Cindoruk, amacının merkez sağı birleştirmek ve iktidara gelmek olduğunu söyledi.



Cindoruk’un adaylığına ilk tepki eski milletvekili Aydın Menderes’ten geldi. Menderes, bukalemuna benzettiği Cindoruk’un Ergenekoncu olduğunu ima etti ve CHP’ye gitmesini önerdi. Menderes, Süleyman Soylu’nun yeniden aday olmasını istedi.



İkinci isim Mehmet Ali Bayar



Bugün sabah saatlerinde DP’ye ikinci bir genel başkan adayı çıktı. Mehmet Ali Bayar, DP Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Bayar, koalisyon hükümeti döneminde Tansu Çiller başkanlığındaki DYP’den koparak Cindoruk’un önderliğinde kurulan ve amblemi şemsiye olan Demokrat Türkiye Partisi’nin bir dönem genel başkanlığını yapmıştı.



Soylu yine Ergenekon’a vurgu yaptı



Bugün öğleden sonra ise eski genel başkan Süleyman Soylu da yeniden aday olduğunu açıkladı. Soylu, "DP'nin siyaset dışı bir takım kurumlar tarafından etkisizleştirilmeye ve kuşatılmaya çalışıldığını görüyorum. Benim ve partimin görevi bu kuşatmayı yarmaktır" dedi.



Soylu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yüzde birlerde, bir buçuklarda gösterilen, "bitti" denilen DP için yerel seçimlerde alınan yüzde 3,9 oyun önemli olduğunu, bu sonuçla bir çok kesimin takdirini kazandığını savundu.



İşte hendek, işte deve



Yerel seçimlerden önce 5,4'ü inanarak söylediğini, genel başkan olarak partinin önüne bir hedef koymak durumunda olduğunu belirten Soylu, "3.9, sıkışan siyasetin nefes alma alanıydı" dedi.



"28 Şubat, 27 Nisan süreçlerinde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde millete izah edilmesi gereken noktalar olduğunu" ifade eden Soylu, "Kongrede, demokrasiyle, demokratikmiş gibi olanlar arasında bir yüzleşmeye ihtiyaç var. Bir taraftan partimizin içinde görünüp yeni oluşum arayışı içinde olanlara, DP'nin siyaset alanını etkisizleştirmeye çalışanlara karşı işte er meydanı, işte hendek işte deve" diye konuştu.



Parti kuşatılmış, bunu yarmak görevimiz



Soylu, "Sizin karar değiştirmenize sebep olan şey nedir? Bir ayda ne değişti?" sorusu üzerine, şunları söyledi:



"DP'nin siyaset dışı bir takım kurumlar tarafından etkisizleştirilmeye ve kuşatılmaya çalışıldığını görüyorum. Benim ve partimin görevi bu kuşatmayı yarmaktır, DP'yi kendi zemini ve iklimiyle

oluşturmaktır. Bana verilen görev budur. Bir kuşatma var. 28 Şubat'ta vardı daha sonra vardı. Bunu yaşadık. DYP ile ANAP'ın birleşememesinde de vardı.

Merkez sağı hangi hale getirdikleri ve nasıl getirildiği belli. 28 Şubat'ta bölünmesi parçalanması belli. 367'de partimizin aklının karıştırıldığı belli.

Seçimde arkadaşlarımızın karşısında çalışmış, başka siyasi partilerin bayrağını sallamış, bıyık altından 'çakılsınlar' diye düşünen insanlara fırsat sağlayabilecek bir siyaset zeminini de kendi elimizle oluşturmayız. Demokratik zemini açtık. Minderin dışındaydılar, minderin ortasına getirdik."