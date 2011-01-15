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Politika

DP'DE KONGRE GÜNÜ ANKARA (A.A)

15 Ocak 2011 12:56

-DP'DE KONGRE GÜNÜ ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Demokrat Parti'nin 10. Olağan Büyük Kongresi için delegeler, partililer ve davetliler Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yerlerini almaya başladı. Salon düzenlenirken kırmızı beyaz renkler kullanıldı. Salonda konuşmaların yapılacağı platformun üzerine, ''Türkiye Kırat'ı Bekliyor'' yazılırken, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ile Celal Bayar, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Hüsamettin Cindoruk'un posterleri ile Türk bayrağı asıldı. Salonda tribünler, delegeler ve partililer, salonun iç bölümü ise onur konukları ve gazeteciler için hazırlandı. Salona, ''Söylem: Sıfır sorun, eylem: sıfır çözüm'', ''Aklanmadan ak olmaz'', ''AKP'nin ekonomi politikası işsizlik yaratan büyüme'', ''İyi ki varsın baba, dün dündür bugün bugündür. Nerde galmıştık? Yeniden böyyük Türkiye'', ''Sayın Başbakan İsviçre'den ne haber?'', ''Milliyetçiye hakaret, bölücüye cesaret'', ''Diktatörler gelir geçer, demokrasiler kalır'', ''Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın, sen Özal'ın, Menderes'in gönlündeki aşktasın'' yazılı pankartlar asıldı. Atatürk Spor Salonu'nun dışında da çok sayıda seyyar satıcı yiyecek, içecek ve parti amblemli şapka, rozet, atkı satışı yapıyor. Kongrenin divan başkanlığının oluşturulmasıyla çalışmalarına başlaması öngörülüyor. DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un konuşma yapacağı kongrede, genel başkanlık ve 50 kişilik Genel İdare Kurulu için seçim yapılacak.

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