-DP'DE İSTİFA BALIKESİR (A.A) - 15.06.2011 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Haydar Altıntaş, görevinden istifa etti. Altıntaş, partisinin Balıkesir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, DP'nin seçimlerde aldığı binde 65'lik oy oranının kabul edilebilir sonuç olmadığını söyledi. ''Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız'' diyen Altıntaş, Namık Kemal Zeybek'in genel başkanlığa seçildiği büyük kongreden bu yana sürdürdüğü genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığını ve üye olarak DP'ye hizmet etmeye çalışacağını kaydetti. Altıntaş, DP'nin üç dönemdir TBMM dışında kalmasının nedenlerinin araştırılarak buna göre bir değerlendirme yapılmasının yararlı olacağını belirterek, ''Rahmetli Menderes'in deyimiyle milletin mübarek elleriyle imece usulü ile kurulmuş, helal lokmadan arttırılarak kurulan partimizin, bir taraftan siyasi, bir taraftan maddi mirasını tüketerek yoluna devam etmesi mümkün değildir. Geçmişten geleceğe partimizde önemli görevler üstlenenlerin hatıralarına bile saygı göstermeyerek bu ulvi mirasın daha fazla hırpalanması da millet vicdanını kanatmaktadır. Bu nedenle genel başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum'' diye konuştu.