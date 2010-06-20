DP'de Cindoruk yeniden başkan

T24 - DP'nin 7'nci Olağanüstü Kongresi'nde GİK için, Çillerciler 'Beyaz', Gökberk Ergenekon ve arkadaşları 'Sarı', Cindoruk ve taraftarları ise 'Mavi' liste ile yarıştı



DP'nin 7'nci Olağanüstü Kongresi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda dün yapıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DP ile Anavatan Partisi arasında yapılan bütünleşme protokolünün hukuken geçersiz sayılması nedeniyle olağanüstü kongresini toplayan DP'de, tüzük yenilendi. Buna göre, bütünleşme kongresinin ardından 100'e çıkarılan Genel İdare Kurulu (GİK) üye sayısı 60'a, Yüksek Haysiyet Divanı üye sayısı da 35'e düşürüldü. 3 aday listesinin yarıştığı seçimlerde, Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un blok listesi 537 oyla seçildi.





Mesut Yılmaz listede yok



'Çiller grubu'ndan eski bakanlardan Turan Güven ile eski Milletvekili Necati Yöndem'in listesi 205, Çağrı Erhan ile Gökberk Ergenekon'un listesi ise 123 oy alabildi. Cindoruk'un seçimi kazandığı 'Mavi Liste'de daha önce GİK üyesi olan Rize Milletvekili Mesut Yılmaz bulunmuyor. DP'nin 7'inci Olağanüstü Kongresi'nde Genel İdare Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı Asil ve Yedek Üye seçimi gerçekleştirildi.







