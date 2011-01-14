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Politika

DP'DE BİR ADAY DAHA ANKARA (A.A)

14 Ocak 2011 14:43

-DP'DE BİR ADAY DAHA ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu, yarın yapılacak Demokrat Parti (DP) 10. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı olacağını açıkladı. Serdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yarın yapılacak kongrenin Türkiye'nin demokrasi hayatı için büyük önem taşıdığını söyledi. DP'nin siyasi felsefesi çizgisinde ilçe başkanlığından bakanlığa kadar pek çok görevde bulunduğunu ifade eden Serdaroğlu, DP'nin siyasi felsefesinin Türkiye'ye büyük eserler kazandırdığını söyledi. Serdaroğlu, ''AK Parti, bırakın bizim yaptığımız eserlere yenisini kazandırmayı, bizim yaptığımız eserleri de peşkeş çekerek satmıştır. Ayrıca AKP iktidara geldiğinde Türkiye'nin 212 milyar dolar olan borcu da 508 milyar dolara çıkmıştır'' dedi. DP'nin, Türkiye'deki en mükemmel siyasi terbiyeyle yetişmiş insanların bulunduğu parti olduğunu ifade eden Serdaroğlu, ''AK Parti'nin tek korkusu merkez sağda büyüyecek Demokrat Parti hareketidir. Çünkü çok iyi biliyorlar ki pastadan en az yüzde 30'luk hakkını alacak Demokrat Parti, bu sultanlığın, bu tek adam diktasının, bu tek adam faşizminin bitişi olacaktır'' diye konuştu. Adaylığını açıklamadan önce, Hüsamettin Cindoruk ile görüştüğünü ve Cindoruk'un aday olmayacağını söyleyen Serdaroğlu, ''Kendisinin hayır duaları bizimle beraberdir. Bizim her zaman onursal Genel Başkanımızdır'' dedi. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın da desteğini aldığını belirten Serdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile de görüştüğünü ve hayır duasını aldıktan sonra adaylığını açıkladığını ifade etti. 

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