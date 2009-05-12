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Politika

DP'de Bayar da aday

16 Mayıs'ta kongre yapacak olan DP'de, Cindoruk'un ardından Mehmet Ali Bayar da genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı

12 Mayıs 2009 03:00

Demokrat Parti'nin 16 Mayıs Cumartesi günü yapılacak kongresi öncesinde başkanlık yarışı kızışıyor. Hüsamettin Cindoruk'un ardından Mehmet Ali Bayar da genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.


Demokrat Parti (DP) yerel seçimlerde alınan sonucun ardından Süleyman Soylu'nun istifasıyla yeni genel başkanını seçmek için 16 Mayıs'ta kongre kararı almıştı.

Genel başkanlık için adaylığını açıklayan ilk isim Hüsametten Cindoruk oldu. Cindoruk'un ardından Mehmet Ali Bayar da, başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Mehmet Ali Bayar, bir dönem Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütmüştü.


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