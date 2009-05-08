DP'de Aydın Menderes, Soylu'ya destek verdi

Eski İstanbul Milletvekili Aydın Menderes, "DP Genel Başkanı Süleyman Soylu'nun kongrede yeniden aday olması gerektiğini" söyledi.



Menderes, DP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Hüsamettin Cindoruk'un DP genel başkanlığına adaylığını açıkladığını anımsattI.



"Cindoruk'un son zamanlarda ısrarla 1950¬1960 arasındaki DP'yi ve Adnan Menderes'i eleştirdiğini, bunu da darbe heveslilerinin hoşlarına gitmek için yaptığını" öne süren Menderes, "Milletten oy almak ve mevki sahibi olmak söz konusu olunca DP'yi övmeyi kimselere bırakmayan bu zatın DP ile ilgili bu son değerlendirmelerinin tek önemi kendisinin bukalemunvari meşrebini ortaya koymasıdır" diye konuştu.



Aydın Menderes, 16 Mayıstaki kongrede Süleyman Soylu'nun "mutlaka aday olması gerektiği" görüşünü dile getirerek, şunları kaydetti:



"Önceki gün merkez sağı toplamaktan bahseden Cindoruk, bundan bir süre önce 'merkez sağdan bir şey olmaz, gelecek soldadır' diyordu. Acaba bugünlerde kendisi niçin DP'ye genel başkan olmak düşüncesine sahip olmuştur? Bunun cevabı son basın toplantısının içindedir. Ergenekon operasyonunu eleştiren beyanlarıyla ortaya çıkmaktadır. Ergenekon operasyonuyla DP'nin hiçbir ilişkisi yoktur. Cindoruk, Ergenekon avukatlığı yapacaksa DP'yi bırakıp CHP'ye Deniz Baykal'a yardımcı olmaya gitmelidir.



Kendisi e-muhtıra, DP'nin 367 rakamının tutmaması için Meclise girmemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin türbanla ilgili Anayasa değişikliği hakkındaki tutumuyla demokrasiden ve milli iradeden ne kadar uzakta olduğunu da ortaya koymuştur.



Kongrede Soylu'ya verilecek her oy DP'nin hatırasına hürmet, demokrasi ve milli iradeye bağlılık, siyasette tutarlılığa, değişim ve yeniliğe yol açmak için verilmiş olacaktır. Hüsamettin Cindoruk için verilecek her oy ise DP ve Adnan Menderes'in aziz hatırasına saygısızlık, demokrasiye ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesine karşı olmak anlamına gelecektir."



Cindoruk'un "adaylıktan vazgeçmesi gerektiğini" savunan Menderes, "9. Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'in de Cindoruk'u desteklediği söylenmektedir. Eğer doğruysa o da bu kararını gözden geçirmelidir" dedi.



Menderes, bir gazetecinin "Cindoruk'un genel başkan olmasıyla ANAVATAN ile partiyi birleştirip genel başkanlığı Mesut Yılmaz'a bırakacağı söyleniyor" sözlerine, "Olabilir. Belki genel başkanlığı da Sabih Kanadoğlu'na verirler" şeklinde karşılık verdi.



Menderes, bir başka soru üzerine de "Hüsamettin Cindoruk'un hiçbir zaman Adnan Menderes'in avukatlığını yapmadığını" söyledi.

