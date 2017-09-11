Dpa: Alman vatandaşı çiftin Türkiye'de gözaltına alınma gerekçesi siyasi

Berlin-Ankara arasında Alman vatandaşlarının Türkiye’de gözaltına alınmaları ve tutuklanmaları nedeniyle patlak veren krizde, gerginlik tırmanıyor. Almanya Dışişleri'nden pazartesi günü yapılan açıklamada, bir kez daha Alman vatandaşı bir çiftin Türkiye’de gözaltına alındığı duyuruldu.

Alman haber ajansı Dpa da çiftin muhtemelen "siyasi gerekçelerle” gözaltına alındığını bildirdi. Dpa, Alman diplomasi çevrelerine dayandırdığı haberinde, gözaltına alınma gerekçesinin siyasi iddialar olduğundan yola çıkıldığı ve dış temsilcilikler aracılığıyla gözaltında tutulan kişiye ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye'de halihazırda 11 Alman vatandaşı siyasi gerekçeyle tutuklu bulunuyor.

Alman vatandaşı çiftin pazar günü İstanbul'da gözaltına alındığı, eşlerden birinin yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldığı diğerinin ise hala gözaltında olduğu bilgisi verildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, pazartesi sabah saatlerinde İstanbul'da Türk kökenli Alman vatandaşı bir çiftin gözaltına alındığı konusunda ciddi bilgiler ulaştığını açıklamış ancak gözaltı hakkında kendilerine resmi bir bilgi verilmediğini belirtmişti.

Sözcü, Türkiye'ye gitmeyi planlayan her Alman vatandaşının ülkede olup bitenlerle ilgilenmek zorunda olduğunu vurgulamış, Alman vatandaşlarını Türkiye'deki gözaltılar nedeniyle uyararak, "Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünen herkesin başına gelebilir. Bu üzücü bir gerçek" demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Dpa, GA/BÖ