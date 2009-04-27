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Politika

DP Zonguldak İl Başkanı istifa etti

Demokrat Parti Zonguldak İl Başkanı Turgut Hamzaçebi, 29 Mart yerel seçimlerinde alınan başarısız sonuç nedeniyle görevinden istifa etti.

27 Nisan 2009 03:00

Demokrat Parti Zonguldak İl Başkanı Turgut Hamzaçebi, 29 Mart yerel seçimlerinde alınan başarısız sonuç nedeniyle görevinden istifa etti.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen DP İl Başkanı Turgut Hamzaçebi, seçimlerde Zonguldak'ta aldıkları oyun kendilerine yakışmadığını belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Zonguldak'ta, partilerinin Türkiye genelindeki oy oranının çok üzerine çıktığını, ancak 2004 yerel seçimlerindeki aldıkları oyun yarısında kaldıklarını vurgulayan Hamzaçebi, şöyle konuştu:

"2007 genel seçimlerinde yakaladığımız yüzde 14'lük başarıyı da bu seçimlere taşıyamamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Bu seçimde bize güvenen partililerimize karşı boynumuzun bükük kaldı. Doğru olan, biran önce yeni yönetimlerin önünü açmaktır. Bu inanç ve düşünceler doğrultusunda il başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

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