T24 LogoT24 Logo
Politika

DP ve Anavatan, bugün birleşiyor

Türk siyasetinin önemli dönemlerine imza atan Anavatan ve Demokrat Partisi sonunda birleşiyor.

31 Ekim 2009 02:00

Türk siyasetinin önemli dönemlerine imza atan iki partisi sonunda birleşiyor. Bugün Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak ortak kongre ile Demokrat Parti ve Anavatan Partisi, DP çatısı altında resmen birleşecek.

2007’de Anatavan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu ile DP Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın yapamadığı birleşme, bu kez DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk ve Anavatan Partisi Salih Uzun’un başkanlığında hayata geçirilecek.

20 Mayıs 1983 tarihinde kurulan ve iki dönem üst üste tek başına iktidar olan 26 yıllık Anavatan Partisi’nin tüzel kişiliği sona ermiş olacak. Hemen ardından DP kongresi toplanarak Anavatan Partisi’ni kabul edecek ve buna uygun tüzük değişiklikleri yapılacak. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de destek için kongreye geleceği, kendisinin kasımda yapılması planlanan olağan kongrede partiye katılabileceği belirtiliyor.

Bugünkü birleşmede, yeni Genel İdare Kurulu (GİK) listesi geçiçi olarak 100 kişiye çıkartılacak. DP’den gelenler yerini koruyacak. Yeni 50 kişinin ismini ise Anavatan Partisi belirleyecek. Yeni listede, Mesut Yılmaz, Salih Uzun, Ahat Andican, Nesrin Nas, Beyhan Aslan, Celal Doğan, Tayyibe Gülek, Süheyl Batum gibi isimlerin yer alması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24