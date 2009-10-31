DP ve Anavatan, bugün birleşiyor

Türk siyasetinin önemli dönemlerine imza atan iki partisi sonunda birleşiyor. Bugün Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak ortak kongre ile Demokrat Parti ve Anavatan Partisi, DP çatısı altında resmen birleşecek.



2007’de Anatavan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu ile DP Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın yapamadığı birleşme, bu kez DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk ve Anavatan Partisi Salih Uzun’un başkanlığında hayata geçirilecek.



20 Mayıs 1983 tarihinde kurulan ve iki dönem üst üste tek başına iktidar olan 26 yıllık Anavatan Partisi’nin tüzel kişiliği sona ermiş olacak. Hemen ardından DP kongresi toplanarak Anavatan Partisi’ni kabul edecek ve buna uygun tüzük değişiklikleri yapılacak. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de destek için kongreye geleceği, kendisinin kasımda yapılması planlanan olağan kongrede partiye katılabileceği belirtiliyor.



Bugünkü birleşmede, yeni Genel İdare Kurulu (GİK) listesi geçiçi olarak 100 kişiye çıkartılacak. DP’den gelenler yerini koruyacak. Yeni 50 kişinin ismini ise Anavatan Partisi belirleyecek. Yeni listede, Mesut Yılmaz, Salih Uzun, Ahat Andican, Nesrin Nas, Beyhan Aslan, Celal Doğan, Tayyibe Gülek, Süheyl Batum gibi isimlerin yer alması bekleniyor.