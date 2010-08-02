-DP REFERANDUMDA ''HAYIR'' DİYECEK ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, ''Zamansız ve kötü niyetli olduğu belli olan Anayasa değişikliğine karşı 'hayır' oyu kullanacağız'' dedi. Anayasa değişikliğine ''hayır'' kampanyasının startını, Genel Merkez binasında düzenlenen genişletilmiş İl Başkanlar Kurulu toplantısında veren Cindoruk, iktidar ve bazı muhalefet partilerince referandumun seçim kampanyasına dönüştürüldüğünü, DP olarak bunu doğru bulmadıklarını söyledi. Halkın henüz referandumun içeriğini ve oy pusulasındaki hangi rengin ''evet'', hangisinin ''hayır'' anlamına geldiğini bile bilmediğini öne süren Cindoruk, halk referandum konusunda aydınlatılması gerekirken, referandumun iktidar ve muhalefet partileri tarafından siyasi hesaplaşma aracına dönüştürüldüğünü ifade etti. Cindoruk, DP olarak referandum sürecinde nezaketten ayrılmayacaklarını ve bu konudaki düşüncelerini temiz bir Türkçe ile halka anlatacaklarını belirtti. ''Anayasa değişikliğini teklif eden partinin niyeti demokrasi için bir açılım mıdır, yoksa Sayın Başbakan'ın tek adamlığı için bir girişim midir'' diye soran Cindoruk, iktidar partisinin uygulamalarıyla kişisel özgürlükler, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve demokrasi açısından iyi bir sicile sahip olmadığını iddia etti. Cindoruk, Anayasa değişikliğiyle yargı organlarının siyasallaştırılmak istendiğini öne sürerek, ''Bizi aldatmak, vatandaşı aldatmak elbette mümkün ancak bunun yararı yok'' diye konuştu. -''HALK ESASA GİRMELİDİR''- Anayasa Mahkemesinin, Anayasa değişiklik paketine ilişkin kararında esasa girmediğini ve bunu halka bıraktığını belirten Cindoruk, şunları söyledi: ''Halk bu oylamada esasa girmelidir. Esas, 'hayır' oyudur. Bu, iktidarı da töhmet altında kalmaktan kurtarır. Zamansız ve kötü niyetli olduğu belli olan Anayasa değişikliğine karşı 'hayır' oyu kullanacağız. Kimseyi kırmadan demokratik görevimizi yerine getireceğiz. İntikam için anayasa değiştirilmez. İntikam için yapılacaksa biz yaparız ama biz istemiyoruz. İntikam için yapılacak anayasa değişikliği yarın sizden intikam almak isteyenlere de kapı aralar. Anayasa bizi korumalı, birleştirmelidir. Bu kadar tehlikeli bir dönemde Türkiye neden referandum tartışmalarıyla uğraşsın? Bu iyi bir gidiş, iyi bir yol değildir. Bundan demokrasi, birleşik Türkiye çıkmaz. Gelin 'hayır' diyelim.'' Cindoruk, referandumda ''hayır'' yönünde oy kullanacaklarına dair kararın partisinin genel idare kurulunda tartışılarak ve oylanarak alındığını, bu nedenle tüm parti teşkilatı olarak bu yönde tavır sergileyeceklerini vurguladı. Konuşmasının ardından Cindoruk, gençlik kolları üyesi olan ve üzerlerinde ''Anayasanı Al Da Git'' yazılı tişörtler giyen gençlerle fotoğraf çektirdi. Daha sonra, bir gazetecinin sorusu üzerine DP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özal, Genel İdare Kurulu toplantısında, referandumda ''evet'' oyu kullanılması yönünde düşüncesini açıkladığını ancak toplantıda parti adına alınan ''hayır'' oyu kullanma kararı üzerine kendisinin de bu yönde tavır sergileyeceğini bildirdi. Özal, ''Partimizin kararı neyse benim oyum odur'' dedi.