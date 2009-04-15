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Politika

DP olağanüstü kongreye hazırlanıyor

15 Nisan 2009 18:09

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu, partinin 16 Mayısta yapılacak olağanüstü kongresinde, partinin ambleminin değişikliği ve parti gayrimenkullerinin satışının zorlaştırılmasını içeren karar alınmasını teklif edecek.

DP Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel İdare Kurulu'nun (GİK), DP Genel Başkanı Süleyman Soylu başkanlığında dün parti genel merkezinde toplandığı bildirildi.

Toplantıda, DP'nin 16 Mayıs'ta yapılacak Olağanüstü Kongresi ile ilgili il başkanları toplantısında ifade edilen görüş ve değerlendirmelerin tartışıldığı belirtildi.

GİK'in aldığı kararlara göre, 16 Mayıs'taki Olağanüstü Kongrede, partinin ambleminde bulunan "Türkiye haritasının görsellikte karmaşıklığa yol açtığı için amblemden çıkarılmasını, sadece kıratın amblem olarak kullanılmasını" teklif edilecek. Ayrıca, satış yetkisi GİK'e ait olan parti taşınmazları, Kızılay-Akay binası, Kızılay-Selanik binası ve Celal Bayar Köşkü'nün satış yetkisinin de Büyük Kongre kararına devredilmesi hükmünün tüzüğe ilave edilmesi istenecek.

Açıklamada, Olağanüstü Kongre raporlarının internet sitesinde yayınlanmasına yönelik ilke kararı alındığı da bildirildi.

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