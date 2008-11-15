DP liderlerine kürsü yaramıyor

Demokrat Parti yeni genel başkanını seçiyor. Ankara'daki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen DP 9. Olağan Büyük Kongresi'nde, divan başkanlığının oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Anıtkabir ziyareti için bir heyet ve kongrede çalışma yapacak komisyonlar oluşturuldu.



Salona eşiyle birlikte gelerek partilileri selamlayan Genel Başkan Süleyman Soylu, konuşması için kürsüye çıktığında salondakilere “Yeniden DP iktidarına hazır mısın?” diye sordu.

Konuşmasını sürdüren Soylu, bir süre sonra fenalaştı. Konuşmasını güçlükle sürdürmeye çalışan Soylu'ya yardımcıları su getirdi. Soylu kürsüye getirilen sandalyeye oturtuldu. Bu arada kongreye bir süre ara verildi. Bir süre dinlenen Soylu tekrar kürsüye çıkarak konuşmasına kaldığı yerden devam etti.



“Başbakan Soylu” sloganlarıyla kesilen konuşmasında Soylu, “Siyaset sahasını boş bulup afra tafra atanlara, (alternatif yok) diyenlere sesleniyorum: Alternatif DP'dir” dedi.

DP'nin tek başına iktidar olduğu zaman büyük atılımlar yapıldığını belirten Soylu, milletin Kırat'ı aradığını savundu.

Soylu, Türkiye'nin en demokratik tüzüğünü hazırladıklarını ve artık DP'nin tabanın partisi olacağını ifade etti.

Kongrede genel başkan adayı olacağını açıklayan Nevval Sevindi, salonda girdikten sonra bir süre oturacak yer bulamadı ve ayakta bekledi.

Partililer, salona gelişi sırasında Genel Başkan Başdanışmanı Aydın Menderes'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu. DP kongresi devam ediyor



Ağar da fenalaşmıştı



14 Mayıs 2005'te DYP'nin Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kurultayında da Genel Başkan Mehmet Ağar, kürsüde konuşurken fenalaşmıştı. Ağar, konuşmasını yaparken bunaltıcı havadan dolayı tansiyonu düşünce fenalık geçirmişti. Konuşmasını yarıda kesen Ağar, platformun arkasındaki merdivenlerden salonun koridorlarına alınmıştı. Ağar, 15 dakika dinlendikten sonra tekrar konuşmasına devam etmişti.



Beş aday



Demokrat Parti (DP) 9. Olağan Büyük Kongresi'nde, Süleyman Soylu ile birlikte genel başkan adayı sayısı 5 oldu. Genel İdare Kurulu ve Merkez Karar Kurulu çalışma raporlarının

okunmasının ardından, Divan Başkanı Hasan Subaşı, genel başkanlık için Nevval Sevindi, Refaaddin Şahin, Cemal Önez, Ramazan Yazgan ve Nuri Efe'nin başvurduğunu, DP Genel Başkanı Süleyman Soylu'nun da il başkanları tarafından aday gösterildiğini bildirdi. Daha sonra genel başkan adaylarının konuşmasına geçildi.



Sevindi: Yüzleşmeye geldim



Genel başkan adayı Nevval Sevindi, kongrede yanlışlarla yüzleşme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Kötülükle yüzleşmezsek asla ve asla iyi insan olamayız, iyi insan olmayan yürekli, demokrat olamaz. Ben burada tek başıma karşınızdayım, kimsenin himayesinde değilim. Beni kimse oynatamaz, o yüzden yüzleşmeye geldim. Eğer bu partinin ruhunu satıyorlarsa yüzleşmek zorundayız" diye konuştu.

DP Genel Başkanı Süleyman Soylu'nun parti organlarında dile getirilen eleştirilere duyarsız kaldığını ve antidemokratik davrandığını savunan Sevindi, Soylu'nun parti teşkilatlarının çalışmalarını engellediğini, bazı illerde yapılan kongrelerin iptal edildiğini söyledi.

Sevindi, DP'nin "demokrasi dergahı" olduğunu, "hiçbir genel başkanın babasının malı" olmadığını dile getirerek, "Partinin anaları, ağabeyleri sahip çıkın kızınıza, çünkü ben Adnan Menderes'nin, Demirel'in, Tansu Çiller'in kızıyım. Cesursanız bu ülkeye bir kadın başbakan daha hediye edin, değiştirin Türkiye'yi, Demokrat Parti'yi" diye konuştu.



'Başarılı olamazsam diğerleri gibi durmam, giderim'



Sevindi'nin konuşmasını sürdürmesi üzerine Divan Başkanı Hasan Subaşı, sona erdirmesi için uyarıda bulundu. Nevval Sevindi de Genel Başkan Soylu'nun konuşmasını 4,5 saat dinlediklerini belirterek, diğer adaylara adaletli davranılmadığını öne sürdü. DP'yi iktidara taşımak için aday olduğunu ve başarısız olması halinde, "partiyi ehline teslime edeceğini" ifade eden Sevindi, "Ben Müslüman'ım. Müslüman, işi ehline emanet eder. Etmeyenler korkanlardır, ben eleştirilmekten korkmam. Çünkü ben kimseye bağlı değilim, koltuğa bağlı hasta ruhum yok. O yüzden her zaman çekip gidebiliriz" dedi.



Şahin: Sesimizi kısmayın



Genel başkan adayı eski bakanlardan Refaiddin Şahin de Soylu'nun konuşması sırasında hopörlerin sesinin açık olduğunu ancak kendileri konuşurken kısıldığını iddia ederek, divan başkanından sesin açılmasını istedi. Şahin, Divan Başkanı Subaşı'nın mikrofonunun sesinin daha iyi çıktığını öne sürerek, mikrofonun değiştirilmesini talep etti.

DYP, Adalet Partisi ve DP'nin milliyetçi, muhafazakar parti olduğunu ve Türkiye'nin DP misyonunu ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Bugün burada nasıl alternatif olup milletin önüne düşeceğimizin kongresi yapılmalıydı" diye konuştu.



DP misyonunun TBMM'ye giremediğini ancak "PKK'nın Meclis'te bulunduğunu" savunan Şahin, bunları dile getirdikleri zaman partiden ihraç edildiğini söyledi. Soylu yönetimini eleştiren Şahin, parti teşkilatlarına maddi kaynak gönderilmediğini belirterek, "Biz misyon olarak hiçbir zaman baraj hesabı yapmadık, hep iktidar hesabı yaptık. Şimdi 1,6 oy oranı ile dünyaya meydan okuyoruz. Armut dalında olunca, sallayınca düşer, biz ham armutları düşürdük

dalından. Çünkü iktidarda olandan fazla oyumuz vardı" dedi.



'Soylu hem askere dil uzattı, hem yalancı'



Şahin, DP Genel Başkanı Soylu'nun "peygamber ocağı" olan asker ocağını dil uzattığını iddia ederek, "Biz onca baskılara maruz kaldık, asker ocağına söz söylemedik. Nasıl paşayı görevden alacaksın, 1,6 oy oranıyla mı? Buradan söz söylemek kolay. Bu salondan çıkılır ama bu sözlerle sandıktan çıkılmaz" diye konuştu. Refaaddin Şahin, "Genel Başkan'a sordum (Süleyman Demirel'in bilgisinden faydalanmak için kaç defa görüştün) diye. Genel Başkan (haftada iki defa) dedi. Demirel'e sordum (10 ayda üç defa) dedi. Yalancı genel başkan, yalancı" dedi. Şahin'in bu sözlerine partililer tepki gösterdi.



Yazgan, Soylu lehine çekildi



Genel başkan adaylarından Ramazan Yazgan, konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelerek, DP Genel Bakanı Süleyman Soylu lehine genel başkan adaylığından çekildiğini bildirdi.

Konuşmaların uzaması ve kongre çalışmalarını engellemesi üzerini Kongre Divanı, genel başkan adaylarının konuşmasını 7 dakika ile sınırladı. Genel başkan adaylarının, bu karara itiraz ederek, konuşmalarını uzatması salon içinde tartışmalara neden oldu.



Soylu rekor oyla seçildi



Kongrede, konuşmaların ardından genel başkanlık seçimine geçildi. Soylu geçerli 993 oyun 922'sini alarak ilk turda yeniden genel başkan seçildi. Diğer genel başkan adaylarından Nevval Sevindi 32, Refaiddin Şahin 26, Nuri Efe 12, Ramazan Yazgan 1 oy alırken, Cemal Önez'e ise oy çıkmadı.