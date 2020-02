DP Lideri Uysal: Türkiye'nin Afrin'e müdahalesi hakkıdır

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, \"Türkiye, büyük bir tarihi makas değişiminin eşiğindedir. Afrin\'e, Türkiye\'nin müdahalesi hakkıdır. Sonuna kadar da arkasındayız; ama şu sorunun da cevabını almak istiyoruz. Buraya nasıl, niçin geldik?\" dedi.

DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Uysal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin hamasetle çözecek meselesi olmadığını söyledi. Ülkeyi yönetenlerin zihninde karışıklıklar olduğunu savunan DP Lideri Uysal, şöyle konuştu:

\"Türkiye maalesef devletiyle demokrasisiyle hukukuyla yeni bir boyut ve derinlik katma mecburiyeti olduğu günde pek çok zihin karışıklığı yaşadığını sadece ve sadece son 1 hafta içindeki \'dinin güncellenmesi\' laflarından, İstiklal Marşı\'nın yeniden güncellenmesine varıncaya kadar bu sözlerden üzülerek, anlıyoruz ki bu ülkeyi yönetenlerin zihninde birtakım karışıklıklar var. Oysa bizim zihnimiz berrak. \'Bizim için eski Türkiye yok, yeni Türkiye yok\' diye defalarca ifade ettik. Bizim için varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti vardır. Pek çok can alıcı, can yakıcı meselesi varken milletimizin pembe tablolarla pembe verilerle ölçüm metotlarını güncelleyerek, Türkiye İstatistik Kurumu\'nun neredeyse Türkiye ilizyon kurumu haline getirerek, her hanede işsizlik gibi bir belaya geniş işsizlik tanımı içerisinde 6 milyonu aşan bir işsizliğin olduğu Türkiye\'de bu gerçekleri konuşmak yerine dini, milli, hamasi bir iklim içerisinde bu gerçeklerin perdelenmeye çalışıldığına şahidiz. Oysa bugün hamasetle Türkiye\'nin çözecek meselesi yoktur. Elbette bu milletin üzerine oturduğu değerlerin ne manaya geldiğini biliyoruz. Onun için de ısrarla demokrat gelenek olarak, her bulduğumuz kürsüde milletin kürsüsünde ısrarla vurgulamaya çalıştığımız gibi gelin bu milletin müştereki haline getirdiği değerleri siyasi alan içerisinde bir rekabet meselesi haline getirmeyin.\"

\'ANLAMSIZ TARTIŞMALARIN İÇİNE DÜŞMEYELİM\'

Mehmetçik, Afrin\'de mücadele ederken, birtakım tartışmalardan kaçınılması gerektiğini savunan Uysal, \"Mehmetçik\'imiz cephede savaşıyor bir yandan iktidar kendi siyasi emellerine bu mücadeleyi alet ederken, diğer taraftan iktidara muhalefet edeceğiz diyerek, birtakım sorumsuz ağızlar argüman üretircesine Türkiye\'yi uluslararası alanda sıkıntıya sokacak birtakım sözlerin sahibi olmaktadır. İşte biz bu paranteze sıkıştırılmaya çalıştırılan Türkiye\'de makul çoğunluğun sesi olarak, milletimizin hür ve gür sesi olarak diyoruz ki \'Gelin bu meseleleri, siyasi mücadelede bir rekabet unsuru olmaktan çıkartalım. Ülkeyi yönetenlerin şahsi zafiyetlerini, bu ülkenin milli güvenlik açığı ve zafiyeti haline getirmek adına mücadele veren Mehmetçik\'imiz, orada mücadele ederken, burada birtakım anlamsız tartışmaların içine düşmeyelim\" dedi.

\'TÜRKİYE, TARİHİ MAKAS DEĞİŞİMİNİN EŞİĞİNDEDİR\'

Türkiye\'nin Afrin\'e müdahale etme hakkı olduğunu vurgulayan DP Lideri Uysal, şunları söyledi:

\"Türkiye, vurgulayarak, ifade ediyorum, büyük bir tarihi makas değişiminin eşiğindedir. Bu noktada orta ölçekli bir devlet olarak önümüzde 10- 15 yıllık süreç içerisinde gerekirse büyük güçlerle kontrollü bir kavgayı. Kontrollü bir mücadeleyi vererek bu aziz milletin soğuk savaş dönemi iklimi içerisinde kendi gücünü inkişaf ettirebilmek adına bütün milli güç unsurlarını sahada aktif hale getirebilmesi için bir büyük fırsatın doğduğu kanaatindeyiz. 911 kilometreye varan bir sınırı açık kapı politikanızla beraber gelene geçene açtınız, bugün Türkiye\'nin ne tür milli güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kaldığını milletimize beka sendromu içerisinde düşürenler, bugün \'Beka meselemizdir\' diyerek, milletimize pazarlama gayreti içerisindeler. Bugün elbette Afrin\'e Türkiye\'nin müdahalesi hakkıdır. Sonuna kadar da arkasındayız; ama şu sorunun da cevabını almak istiyoruz. Buraya nasıl geldik? Buraya niçin geldik? Buraya kim getirdi? Bir yanlışlar silsilesi içerisinde bugün Ortadoğu\'da uzun asırlar sıcak denizlere inme hayali güden Rusya ile niçin komşu olur hale geldik? Niçin Amerika Birleşik Devletleri\'yle Fırat\'ın doğusunda komşu olur hale geldik? Niçin 30 yılı aşkın süredir terle mücadele verdiğimiz PKK\'yla mücadelesini verdiğimiz bir terör örgütü büyük devletlerin, başta müttefikimiz olduğunu iddia eden, ama hiçbir sorumlu devlete, merkezi devlet hukukuyla anlaşılamayacak, bizim için de kabul edemeyeceğimiz Amerika Birleşik Devletleri PKK\'yı neredeyse özel güvenlik şirketi haline getirdi. Bu süreç niçin bu noktaya geldi. Bu soruların da cevabını hepimiz almak istiyoruz.\"



