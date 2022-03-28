DP'li Enginyurt'tan Melih Gökçek'e yanıt: Yedek parti kurup Erdoğan'a tuzak kurmuş

Demokrat Parti Ordu Millettvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından kendisi hakkında paylaşım yapan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e yanıt verdi. Enginyurt, "Rahmetli Turgut Özal'ı, Necmettin Erbakan'ı satmış, yolda bırakmış. AK Parti kapanacak sevdasıyla yedek parti kurup Erdoğan'a tuzak kurmuş, Melih Gökçek bize fırıldak diyor. Sen ve senin gibiler yel değirmeni gibisiniz" dedi.

Enginyurt, kendisi hakkında “Rüzgar gülü ve yılın fırıldağı” gibi ifadeler kullanan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e oldukça sert ifadelerle yanıt verdi.

Gökçek’in paylaşımına Twitter üzerinden cevap veren Enginyurt, “Fırıldağı görmek için zahmete gerek yoktu. Aynaya baksan yeterdi. Melih seni yargılayacağız" diye yazarken, "Yılın ve yılların en büyük Fetöcü destekçisi, yine uyumamış kendince bana sallamış. Melih! Ben senin gibi parti parti gezmedim. MHP'den ihraç edildim, siyasete DP saflarında devam ediyorum” notunu düştü.

Melih Gökçek’in, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tuzak kurduğunu öne süren Cemal Enginyurt paylaşımlarının devamında "Rahmetli Turgut Özal'ı, Necmettin Erbakan'ı satmış, yolda bırakmış. AK Parti kapanacak sevdasıyla yedek parti kurup Erdoğan'a tuzak kurmuş, Melih Gökçek bize fırıldak diyor. Melih ben MHP'den ihraç edildim, Türk milliyetçiliğinden değil. Sen ve senin gibiler yel değirmeni gibisiniz" ifadelerine yer verdi.