DP'li Enginyurt'tan “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Erdoğan’a: Ne okuyan, ne de uygulayan başarılı birini göremedik

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ekonominin kitabını yazdık" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki göstererek "Anlaşılan yazdığınız kitap, Hitit alfabesiyle yazılmış. Zira ne okuyan, ne de uygulayan başarılı birini göremedik" dedi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz” sözlerine göndermede bulundu.

Cemal Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

"Biz ekonominin kitabını yazdık demişsiniz. Anlaşılan yazdığınız kitap, Hitit alfabesiyle yazılmış. Zira ne okuyan, ne de uygulayan başarılı birini göremedik. Ha bu arada Dolar 10 TL’yi test etti, hatırlatayım. istedim. Kitap yazarken, piyasadan haberiniz yok da.