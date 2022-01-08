DP'li Enginyurt: Reisi yedirmeyiz diyenler; aç insan ne bulursa yer, size tavsiyem, aç milleti doyurun!

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Reisi yedirmeyiz diyenler! Aç insan ne bulursa yer. Size tavsiyem, aç milleti doyurun" dedi.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilere ilişkin olarak “Reisi yedirmeyiz” söylemine, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Enginyurt, “Reisi yedirmeyiz diyenler! Aç insan ne bulursa yer. Size tavsiyem, aç milleti doyurun" dedi.

Enginyurt, yaptığı diğer bir paylaşımda ise “gençlere umutsuz olmamaları” çağrısında bulunarak, Nazım Hikmet'in "Kerem Gibi" şiirinden dizeler paylaştı. Enginyurt'un paylaşımı şöyle:

“Gençler umutsuz olmayın. Gelecek hayalinizi kaybetmeyin. Yarınınızdan endişe etmeyin. Mücadeleden tek adım geri atmayın. Yarınlar hepimiz için daha güzel olacaktır. ‘Sen yanmazsan, ben yanmazsam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa’ demeye devam. Demokrat Parti sizin umudunuzdur.”