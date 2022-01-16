DP'li Enginyurt: PKK'lı ile fotoğrafı olanlar TBMM'den derhal atılmalı ama Fethullah Gülen'le fotoğrafı olanlar Meclis'ten hemen atılmalı

Cumhurbaşkanının kendilerinden olmayanları HDP’li olarak yansıttığını belirten Cemal Enginyurt, "Sayın cumhurbaşkanı buna çok alıştı. HDP kendinden uzaklaşıyorsa HDP, PKK oluyor. Son günlerde bir moda haline geldi yine, bir HDP milletvekilinin PKK'lı bir katille fotoğrafı yayınlandı. Cumhurbaşkanı TBMM'de terörist istemediklerini söylüyor. Vallahi doğru diyor, billahi doğru diyor. TBMM'de terörist istemiyoruz. PKK'lı ile fotoğrafı olanlar TBMM'den derhal atılmalı ama Fethullah Gülen denen şerefsizle fotoğrafı olanlar da bu meclisten hemen atılmalı." dedi.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Eskişehir'de partisinin olağan genel kurul toplantısına katıldı. Genel Kurulda konuşan Enginyurt, konuşmasında AKP iktidarını eleştirdi. Enginyurt, "Demokratları Cumhur İttifakı'na dahil etmeye çalışıyorlar. Ama demokratlar 17-25 Aralık’ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alan hırsızlarla asla bir olmayacak" diye konuştu.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Eskişehir’de yaptığı konuşmada AKP iktidarının ülkeyi yönetemediğini belirterek, ülkede açlık, yoksulluk, sefaletin başını alıp gittiğini söyledi.

Eskişehir’de DP’nin Olağan Genel Kurul toplantısı Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde yapıldı. Kongreye DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı. Seçimlerde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın seçilmesi için çalıştığını ve Allah’tan af etmesini isteyen Enginyurt, “MHP'den milletvekili seçildim. Allah afetsin de Recep Tayyip Erdoğan'a oy istedim. Seçilsin diye de çok uğraştık o dönem. Ama 2.5 yıl boyunca gördük ki olmuyor. Sabredemiyoruz, susamıyoruz. Dilimizin döndüğünce tepki gösterdim. Gün oldu toplum yararına projeden 1200 kişinin AKP binalarında işe alınmasına tepki gösterdim. Gün oldu berberin, esnafın, balıkçının derdi ile dertlenerek tepki gösterdim. Gün oldu Ayasofya'da Mustafa Kemal Atatürk'e beddua ettiklerinde esas size lanet olsun dedim. Gün oldu fındık üreticisinin hakkını, hukukunu savundum. Tarım Bakanına ‘Sen çiftçinin bakanı mısın? Tekelci sermayenin bakanı mısın diyerek tepki gösterdim. Nihayetinde de Cumhur İttifakına zarar veriyorum diye MHP'den atıldım. Allah atandan razı olsun. İyi ki attılar. Hiç rahatsız değilim. Ben haklarımı onlara helal ettim. Ben Türk milliyetçisiyim, ben vatanseverim. Ben mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan şeref duyuyorum. Ama ben Allah resulünün haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözüne de iman ettim. Ben komşusu açken karnı tok yatan bizden değildir sözüne iman ettim” dedi.

“Sayın cumhurbaşkanı buna çok alıştı; HDP kendinden uzaklaşıyorsa PKK oluyor"

Konuşmasında AKP iktidarını eleştiren Enginyurt, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Türkiye'yi karış karış gezdiklerini ve kimi zaman tehdit aldıklarını açıkladı. Demokrat Parti Genel Merkez binasının sanayi atık bölgesi ilan edildiğini ve bunun kurtulması için Cumhur İttifakı'nda yer almalarını istediklerini ifade eden Enginyurt, kendilerini satın alabilecek paranın daha icat edilmediğini ve tehditleri de umursamadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanının kendilerinden olmayanları HDP’li olarak yansıttığını belirten Enginyurt, “Sayın cumhurbaşkanı buna çok alıştı. HDP kendinden uzaklaşıyorsa HDP, PKK oluyor. Son günlerde bir moda haline geldi yine, bir HDP milletvekilinin PKK'lı bir katille fotoğrafı yayınlandı. Cumhurbaşkanı TBMM'de terörist istemediklerini söylüyor. Vallahi doğru diyor, billahi doğru diyor. TBMM'de terörist istemiyoruz. PKK'lı ile fotoğrafı olanlar TBMM'den derhal atılmalı ama Fethullah Gülen diyen şerefsizle fotoğrafı olanlar da bu meclisten hemen atılmalı. Sayın Cumhurbaşkanı, FETÖ'cü, PKK'lı diye önüne gelene hakaret ediyor. Cumhurbaşkanına sormak lazım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Habur'da çadır mahkemesi kurarken HDP neden PKK'lı değildi. Diyarbakır'da Şivan Perwer ile meri türküsü söylerken HDP neden PKK değildi. İmralı'daki şerefsize 110 ekran televizyon göndermekle övünürken HDP neden PKK'lı değildi. Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi diye Apo denilen katile mektup yazdırırken HDP neden PKK'lı değildi. Osman Öcalan katilini televizyona çıkartırken HDP neden PKK'lı değildi. Şimdi HDP seni desteklemiyor, yanlarında değil diye başlıyor, CHP ve İYİ Parti bizi de dili dönüp söyleyemiyor galiba ‘bunlar HDP ile beraber' diyor. HDP kendisiyle bir olursa PKK'lı değil, HDP başkalarıyla bir olursa PKK'lı. Cumhurbaşkanı bizim ne olduğumuzu buradan duysun. Ne mutlu Türk'üm diyene” şeklinde konuştu.

"Haykırıyoruz; sokaklardayız, yüreğiniz yetiyorsa gelin bedel ödetin bize"

Gültekin Uysal ile bir yıldır uyku uyumadan gece-gündüz bazen sokakta, bazen miting alanlarında, bazen salonlarda, bazen tehdit aldıklarını belirten Milletvekili Enginyurt, “Baskılara maruz kalıyoruz. Ülkenin en başındaki, en tepesindeki adam diyor ki ‘Sokaklara çıkmayın, çıkarsanız bedel ödetirim size' diyor. Biz de Gültekin Uysal ile haykırıyoruz; sokaklardayız, yüreğiniz yetiyorsa gelin bedel ödetin bize. Sizden korkan sizin gibi olsun, sizden korkan namert olsun, namertoğlu namert olsun. Ülkenin cumhurbaşkanı tehdit etmez, ülkenin cumhurbaşkanı milleti bölmez, parçalamaz. Ülkenin cumhurbaşkanı zillet demez, ülkenin cumhurbaşkanı illet demez. Ülkenin cumhurbaşkanı kendinden olmayana PKK'lı, FETÖ'cü demez. Derse adama derler ki bunları görmek istiyorsan aynaya bak, kendinin ne olduğunu göreceksin” dedi.

"Daha 4 gün önce 20 yaşında Enes Kara, psikolojim bozuldu diye intihar etti, yönettikleri ülke bu"

Yönettikleri ülkede açlık, yoksulluk, sefaletin almış başını gittiğini vurgulayan Enginyurt, “Cumhurbaşkanı hafız törenine gidiyor, Bay Kemal; illet, zillet, PKK'lı, FETÖ'cü. Sayın cumhurbaşkanı temel atma törenine gidiyor; Bay Kemal illet, zillet. Dünyanın neresinde iktidarın muhalefeti eleştirdiği görülmüştür. Türkiye'de değil mi? 20 yıldır ülkeyi bunlar yönetiyor. 20 yıldır yönettikleri ülkede daha dün Eskişehir'de 28 yaşındaki bir genç delikanlı borçları nedeniyle intihar eti. Yönettikleri ülke bu. Daha 4 gün önce 20 yaşında Enes Kara, psikolojim bozuldu diye intihar etti. Yönettikleri ülke bu. Yönettikleri ülkede açlık, yoksulluk, sefalet almış başını gidiyor. Yönettikleri ülkede daha dün Eskişehir'de 17 bin vatandaşın doğalgazı kesildi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Aç olanları muhalefet doyursun’ sözlerini de eleştiren Enginyurt ülkede yaşayan 84 milyonun 60 milyonunun açlık sınırında olduğunu söyledi. Erdoğan’ın gitmesi durumunda muhalefetin açları doyuracağını ifade eden Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gitmesiyle hem ülkenin kurtulacağını hem de açların doyacağını açıkladı. Demokratların, mavi gözlü dev adamı sevmeyenlerle bir olmayacağını belirten Enginyurt şöyle konuştu:

"Adnan Menderes'i emperyalist Amerika kendisine karşı çıktığı için astı"

“Cumhurbaşkanı dün Aydın'a Adnan Menderes Müzesi'ni açmaya gidiyor. Menderes'i astıkları gibi diyor CHP'liler diyor beni de asacaklarmış diyor. Hadi oradan diyor kefenimizi giydik diyor. Kavgayı başlatıyor bakın. Adnan Menderes'in ruhu şat mekanı cennet olsun. CHP'liler asmadı. Adnan Menderes'i emperyalist Amerika kendisine karşı çıktığı için, düzenini yıktığı için, bağımsız Türkiye kurduğu için astı. Biz onun evlatları olarak, yine iktidar olacağız ve Amerika'ya kafa tutacağız. Ama bakın yine sinsi sinsi kavga başlatıyor. 7 Ocak 1946 yılında tek parti iktidarına son vermek, demokrasiyi getirmek için CHP'ye karşı çıktı. Ama demokratlar şimdi yeniden tek partiyi, tek adamı yıkmak için CHP ile demokrasiyi getirmek için el ele verdi, kol kola verdi. Ne yaparsan yap başaramayacaksın. Etnik ve mezhepsel ayrımcılık yapmaya başladılar. Çok tehlikeli bir yoldalar. Çok tehlikeli bir yola gidiyorlar. Sırf iktidarlarını devam ettirmek için, sırf bir 5 yıl daha seçilmek için bu ülkenin insanını bölmek, parçalamak, ayrıştırmak istiyorlar. İşte demokratlar bu noktada bir çimentodur. Demokratları Cumhur İttifakı’na dahil etmeye çalışıyorlar. Ama demokratlar 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alan hırsızlarla asla bir olmayacak. Demokratlar, kokain içerek pudra şekeri içtiğini söyleyenlerle asla bir olmayacak. Demokratlar kocasının şirketinden bakanlığına hırsızlık yapanlarla bir olmayacak. Demokratlar, mavi gözlü dev adamı sevmeyenlerle bir olmayacak.”

"Maliye Bakanı ‘kıpır kıpır oynadı her tarafım' diyor; ne oldu lan dedim diyor, ‘bu dolar niye düştü, bilemedim"

AKP iktidarının ülkeyi yönetemediği, beceremediklerini ve artık gideceklerini ifade eden Enginyurt, konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi de eleştirdi. Enginyurt, “Bir maliye bakanı var gözünün içine bakıp ta hiçbir şey görmediğim. Her gün saçmalamaya devam ediyor. 2023 yılı Haziran ayında enflasyonun tek haneli rakama düşeceğini söylüyor. Hayırdır hacı! Daha bir ay önce 3 ayda kurtulacaktık ya! 3 ayda ortalık güllük gülistanlık olacaktı ya. Maliye Bakan Yardımcısı hep beraber dua edelim de diyor bu işi başaralım. Hayırdır! Yukarıda Merkez Bankası var da size dolar mı gönderecekler. Ne, nereden dua ile mi yönetiyorsunuz ülkeyi. İşine geldi mi duaya sığınıyorlar, işine geldi mi Allah yapar diyorlar. Ama işine geldi mi ‘Reis başardı' diyorlar. Dolar çıkıyor dış güçler çıkardı, faiz çıkıyor dış güçler yükseltti, enflasyon yükseliyor dış güçler yükseltti. Ama 20 Aralık günü Maliye Bakanı ‘kıpır kıpır oynadı her tarafım' diyor. Ne oldu lan dedim diyor, ‘bu dolar niye düştü, bilemedim. Sonra bir baktım ki Allah razı olsun reis düşürmüş' düşünce reis düşürüp halay çekiyorlar, çıkınca dış güçler deyip Allah'a havale ediyorlar. Ne yaptıklarını bilmez haldeler” diye konuştu.

Cumhuriyeti, Türkiye'yi yeniden sağlam temeller üzerine oturtmak gerektiğini söyleyen Milletvekili Enginyurt şöyle konuştu:

"Çok yakında ‘Mehdi' ilan ederlerse şaşmayın"

“Utanmasalar diyeceğim de utanmaları yok. Hilafet istemeye başladılar. Çok yakında ‘Mehdi' ilan ederlerse şaşmayın. Artık kendilerini o kadar güçlü görüyorlar ki, öyle kendilerini iktidar ve devlet görüyorlar ki hiç kimseye yaşam hakkı tanımıyorlar. 96 almış KPSS'de Sultan öğretmen mülakatta elenirken 55 almış AKP'linin çocuğu öğretmen oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı yapan adam diyor ki, ‘kekemeleri alsa mıydık? Kekemeydi ondan öğretmen olur muydu?' diyor. Yazıklar olsun. Kekeme dediğiniz çocuk 4 yıl okul okumadı mı? Kekeme dediğiniz çocuk Eğitim Fakültesi'ni kazanmadı mı? Madem kekemeden öğretmen olmuyor de neden okula aldınız bu çocuğu? Kendi gencini kekeme diye ayıran bir bakanlık düşünür müsünüz? İşte var. Her şeyi kendilerine göre ayarlıyorlar. Her şeyi kendilerine göre düzenliyorlar. Sosyal Yardımlaşmadan para yardımı dağıtacaklar, AKP'ye kayıt olman gerekiyor. Gıda kolisi gönderecekler AKP'ye kayıt olman gerekiyor. Çocuğunuza burs alacaksınız AKP'ye kayıt olmanız gerekiyor. Öyle bir düzen kurdular ki adeta AKP faşizmini kurdular. Bunlara karşı dik duracağız ve mücadele edeceğiz. Bunu yıkmak zorundayız.”