DP’li Enginyurt: Kılıçdaroğlu’nu biz de lider olarak kabul edebiliriz

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, “Son altı ay içerisinde, Sayın Kılıçdaroğlu kendini artık lider olarak kabul ediyor, biz de kabul edebiliriz, Türkiye'de kabul ediyor” dedi.

Enginyurt, Halk TV yayınına katıldı. Kılıçdaroğlu'nun Et Balık Kurumu'nun SADAT'ın TÜİK'in kapısına gitmenin ve Canan Kaftancıoğlu'nun ceza almasına karşın 'gereken' tepkiyi göstermesi gibi olaylardan bahseden Enginyurt, "Bütün bunlara baktığımız son altı ay içerisinde, Sayın Kılıçdaroğlu kendini artık lider olarak kabul ediyor, biz de kabul edebiliriz, Türkiye'de kabul ediyor" diye konuştu.