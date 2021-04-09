DP'li Cemal Enginyurt: Hayırdır, Sayın Recep Tayyip Erdoğan padişah ilan edildi de bizim mi haberimiz yok

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, iktidarın değişmesi gerektiğini belirterek "Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı başlatılmış, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak isteniyormuş, herkes bir olmuş, iç güçler, dış güçler bir araya gelmişiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkacakmışız derdimiz buymuş. Hayırdır, Sayın Recep Tayyip Erdoğan padişah ilan edildi de bizim mi haberimiz yok. Biz mi duymadık, biz mi görmedik" dedi.

Enginyurt, Eskişehir’de Oto Galericiler Sitesi esnafını, Oto Tamirciler Odası, Lokantacılar Odası ve Şoförler Odası’nı ziyaret ederek, Hamamyolu Caddesi’nde esnaf ziyareti yaparak esnafın sorunlarını dinledi.

Sözcü'den Kemal Altan'ın haberine göre, Ziyaret sonrası parti binasında basın toplantısı düzenleyen Enginyurt, "Ne istedilerse verildi. Güç istediler verdik, bütçe istediler verdik, belediyeleri istediler verdik, her şeyi istediler verdik. Ama şimdi millet diyor ‘biz istiyoruz', iktidar diyor ki ‘kuru ekmek neyinize yetmiyor' diyor. ‘Kuru ekmek bulduğunuza şükredin' diyor. Varımızı, yoğumuzu verdik. Biz bize yeteriz dediler İBAN verdiler yine yine verdik, 1600 lira maaşla geçinmeye çalışan emekli ‘ölüyorum, sahip çık' diyor, çıkmıyor. Esnaf, ne istedilerse verdi. Eskişehir'de binin üzerinde kahveci esnafı işyerlerini açtı, konuşmalar yaptırdı. AKP'ye sınırsız destek verdi. Ama 13 aydır kahveci esnafı iflas etti. Gör beni diyor, duy beni diyor. Ama gözler kör oldu, kulaklar sağır oldu. 19 yıl sonra geldiğimiz nokta burası. Restoranlar, kafeler iflas etti.

Öğrenci kenti olan Eskişehir'de devletinden de destek alamayan on binlerce esnaf iflas etti. Halen iktidarda olanlar ise ‘vermeye devam edin' diyor. Verelim de ne istiyorsunuz daha. Canını mı alacaksınız bu milletin diyeceğiz ama canını da alıyorlar. 25 yaşındaki karıkoca evladını ablasına bırakarak intihar ediyor. Her gün Türkiye'nin bir çok yerinden intihar haberleri geliyor, aileler boşanıyor. Boşananlar nafaka ödeyemediği için hapse bile giriyor, haciz oluyor. 23 milyon insan icralık olmuş. 300 binin üzerinde insan çek yazdığı için hapisle karşı karşıya kalmış. 5 milyon EYT'liye söz verilmiş, sözler yerine getirilmemiş. Emekliye intibak yasası çıkacağı söylenmiş, yerine getirilmemiş. 3600 ek gösterge söz verilmiş, yerine getirilmemiş. Hala iktidar ver diyor. Neyi verecek bu millet. Neyi vermeye devam edeceğiz size? Verelim de si ne verdiniz bize? Ne veriyorsunuz bize?” şeklinde konuştu.

"Eve lazım olan camiye haramdır be!"

Konuşmasında, Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ı da eleştiren Enginyurt şöyle konuştu:

“Elvan dün diyor ki, ‘G20 zirvesinde karar aldık. Geri kalmış ülkelerdeki fakirlere yardım edeceğiz' diyor. Ey Lütfü Elvan, Allah'tan korkmaz mısın? Türkiye'nin neredeyse tamamı fakir olmuş, bizi görmeyip te Afrika'ya ne veriyorsun? Eve lazım olan camiye haramdır be! Büyük devletiz, büyük milletiz. Eski Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ne diyor, Afrika ülkelerine 8.5 milyar dolar yardım ettiğini söylüyor. 8.5 milyar dolar 70 katrilyon lira yapıyor. Ama esnaf ise yapılandırma yaptığını ödeyemediğini söylüyor. Çekini ödeyemediği için hapse girdiğini söylüyor. 5 milyon insan işsiz kalmış, kısa çalışma ödeneğini kaldırmışsın işten atılıyorlar. Kod29 diye bir ucube geliştirmişsin, ahlaksızlık yaptı diye işten atıyorlar. 8.5 milyar yardım yaptıkları için övünüyorlar. Türkiye'deki fakirlere ne yaptın? Ver diyen iktidar millete ne vereceğinin hesabını vermiyor.”

"Hayırdır, Sayın Recep Tayyip Erdoğan padişah ilan edildi de bizim mi haberimiz yok"

Milletin bu iktidara muhtaç olmadığını ifade eden Enginyurt, “İşin rahatlığını bulmuşlar. ‘Ne yapalım efendim, başka kimse yokmuş, kime oy verecekmişiz canım, bu giderse ne olurmuş' bu giderse hiçbir şey olmaz. Bu giderse vallahi de Türkiye kurtulur, billahi de Türkiye kurtulur. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı başlatılmış, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak isteniyormuş, herkes bir olmuş, iç güçler, dış güçler bir araya gelmişiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkacakmışız derdimiz buymuş. Hayırdır, Sayın Recep Tayyip Erdoğan padişah ilan edildi de bizim mi haberimiz yok. Biz mi duymadık, biz mi görmedik. Erdoğan, 2018 yılında yüzde 52 oy alarak milletin oyu ile seçildi. Öyleyse ilk seçimlerde göndermek için de mücadele diyoruz. Bu niye ki Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı oluyor ki. Demokrat Parti niye var? Celal Bayar'ı cumhurbaşkanı yapmış bir parti, Adnan Menderes'i başbakan yapmış bir parti, Süleyman Demirel'i başbakan yapmış bir parti, Turgut Özal'ı başbakan, cumhurbaşkanı yapmış bir parti, Gültekin Uysal ile neden cumhurbaşkanlığını kazanmasın?” şeklinde konuştu.

"Fındık üreticisinin hakkını savunmayacaktım da tekelci sermayeyi mi savunacaktım"

Enginyurt konuşmasında kendilerinin milletin derdiyle dertlendiklerini söyledi. Esnafın zor günler geçirdiğini ve iktidarın esnafın halini ve vaktini soramadığını belirten Enginyurt konuşmasında şunları söyledi:

“Yüreği yetiyorsa AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı çıksın Hamamyolu caddesini gezsin, esnafın halini sorsun. Esnaf mutlu olduğunu söylüyorsa biz de onunla beraber olmazsak namerdiz. Ankara'da otur, maaş al, dokunulmazlık zırhının arkasına saklan, yan gel yat. Reis ne bilirse doğru bilir, ne yaparsa doğru yapar. 2.5 yıldır destekledik, baktık gördük ki bu sistemde vekilin itibarı yok. Seçilmiş adam yerine konmuyor, bakanlar telefona çıkmıyor, genel müdürler telefona çıkmıyor, özel kalem müdürleri telefona çıkmıyor.

Valiler, kaymakamlar kendilerini Cumhurbaşkanının oradaki temsilcisi görüyor. Seçilmişin adam yerine konmadığı bir sistem olur mu? Seçilmiş bu milletin hakkını savunmak için seçilmedi mi? Fındık üreticisinin hakkını savundum beni partiden attılar. Fındık üreticisinin hakkını savunmayacaktım da tekelci sermayeyi mi savunacaktım.”