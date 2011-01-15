-DP KONGRESİNDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Demokrat Parti'nin (DP) 10. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan seçimi için oy verme işlemi başladı. Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede, delegeler salonun ön bölümüne kurulan kabinlerde genel başkanlık için altı aday arasından seçim yapacak. DP Genel Başkanlığı için Genel Başkanvekili Salih Uzun, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özal, eski bakanlar Namık Kemal Zeybek ile Rıfat Serdaroğlu, eski DYP İstanbul İl Başkanı Tekin Enerem ve DP Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Adnan Dağıstanlı yarışacak. DP'nin kayıtlı bin 350 kurultay delegesi bulunuyor.