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Politika

DP KONGRESİ ARALIKTA ANKARA (A.A)

03 Ekim 2010 16:59

-DP KONGRESİ ARALIKTA ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Uyanık, partisinin 10. Olağan Kongresinin aralık ayında yapılacağını bildirdi. Uyanık, parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın 1-2 Ekimde Ankara'da yapıldığını anımsattı.  Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk başkanlığındaki toplantıda, halk oylaması sonuçlarının değerlendirildiğini dile getiren Uyanık, yapılmayan il kongrelerinin devam edilmesine karar verildiğini söyledi. İl ve ilçe kongrelerinin 15 Kasıma kadar tamamlanacağını anlatan Uyanık, partisinin 10. Olağan Kongresinin aralık ayında yapılacağını açıkladı. Toplantının sonunda il başkanları tarafından ortak bir bildirinin hazırlandığını da ifade eden Uyanık, bildiride şu bilgilerin yer aldığını kaydetti: ''Hiçbir dönemde yaşanmayan hukuksuzluk, adaletsizlik, baskı, yolsuzluk, yoksulluk, kutuplaşma ve ayrımcılık halkımızı canından bezdirmiş, suskunluğa, umutsuzluğa ve karamsarlığa sevk etmiştir. Geçmişi ile her zaman övünen ve geleceğe umutla, kararlılıkla bakarak mücadelesine devam eden DP, ülke ve ülke insanı, bu karanlık dönemden kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Bu güç, bu vizyon, bu kadro DP'de vardır. Hizmetin, kalkınmanın ve aydınlık geleceğin adı olan DP, 2010 Aralık ayı içinde yapacağı 10. Olağan Kongresinde genel başkan ve diğer organlarını seçecektir. Ayrıca bu kongre, DP için bir seçim startı olacaktır.''

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