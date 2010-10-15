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Politika

DP kadın kollarına erkek başkan

Demokrat Parti (DP) Alanya İlçe Başkanlığı'nda genel kurul sonrası yapılan görev dağılımında partinin Kadın Kolları başkanlığına bir erkek getirildi.

15 Ekim 2010 03:00

T24- Demokrat Parti (DP) Alanya İlçe Başkanlığı'nda genel kurul sonrası yapılan görev dağılımında partinin Kadın Kolları başkanlığına bir erkek getirildi.


DP Alanya İlçe Teşkilatı'nın, geçen hafta yapılan genel kurulunun ardından görev dağılımı için parti binasında toplantı yapıldı. Toplantıda, partinin eski Kadın Kolları Başkanı Nevriye Eğilmez'in İlçe Yönetim Kurulu'na getirilmesiyle yerine, kadın aday çıkmayınca aynı zamanda Gençlik Kolları Başkanı da olan sürücü kursu sahibi 33 yaşındaki Mutlu Aydemir atandı.


DP İlçe Başkanı Yaşar Uysal, parti tüzüğünde bu birimin, ‘Kadın ve Gençlik Kolları’ olarak geçtiğini söyledi. Uysal, “Gençlik ve Kadın Kolları'nı yeniden oluşturacağız. Gençlik Kolları Başkanı Mutlu Aydemir arkadaşımızı şimdilik Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlığı'na getirdik. Partimizin başarısı için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

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