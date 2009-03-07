DP: Hükümete uyarı verelim

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Süleyman Soylu, "29 Martta eğer siz de memnun değilseniz bu hükümete bir uyarıyı hep birlikte verelim" dedi.





Soylu, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Rize'de, DP İl Başkanı Tuncer Ergüven ve Rize Belediye Başkan adayı Zelkif Akgül ile Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde otobüsle vatandaşları selamladı.



Daha sonra merkeze bağlı Gündoğdu beldesine giden Soylu, DP'den yeniden aday olan Belediye Başkanı Kerim Kasap'ı ziyaret etti.



Buradan Çayeli ilçesine geçen Soylu, ilçe meydanında vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, hükümetin 6.5 yıldır işsizlik sorununu çözemediğini iddia etti. Soylu, "Üniversite mezunu gençlerimiz boş oturuyor. Bir ülke, bu kadar okumuş, eğitimli gencini boş oturtamaz. Bir sistem zafiyeti var ve Başbakan bunu çözemedi. Yapabilseydi biz de destek sağlardık. Ama yapamadılar, bu sorunlu sistemin bir parçası oldular. CHP ile 'al gülüm, ver gülüm' siyaseti yapıyorlar" diye konuştu.



40 yaşında olduğunu belirterek Soylu, "Sayın Baykal 42 yıldır siyasetin içinde. Allah aşkına bir tane fabrikada, çay fabrikasında imzası, katkısı var mı? Böyle bir siyasi anlayış olur mu" dedi.



Demokrasilerde 4-5 yılda bir insanların, hükümetleri beğenmiyorlarsa bir uyarı yaptıklarını anlatan Soylu, "Türkiye'ye sesleniyorum, 29 Martta eğer siz de memnun değilseniz bu hükümete bir uyarıyı hep birlikte verelim. Tepkimizi ortaya koyalım. Bu hükümete sarı kart gösterelim" diye konuştu.



Çayeli ilçesinin ardından Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde de vatandaşları selamlayan Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesine hareket etti.

