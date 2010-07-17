-DP HALK OYLAMASINDA "HAYIR" DİYECEK ANKARA (A.A) - 17.07.2010 - Demokrat Parti (DP) Genel İdare Kurulu'nda (GİK) alınan kararla halk oylamasında Anayasa Değişikliği Paketi'ne ''Hayır'' oyu verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. DP Basın Merkezinden yapılan açıklamada, DP GİK toplantısının Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk'un başkanlığında dün gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıda üyelerin, ''Sadece AK Parti'li kadrolar tarafından hazırlanan Anayasa Değişikliği Paketi'nin katılımcı demokrasi kurallarına uymadığı ve paketin aslında Türk Devleti'nin genetik yapısını ve DNA'sını değiştirmeye yönelik bir çalışma olduğu'' yönünde değerlendirmede bulundukları kaydedildi. AK Parti'nin amacının gerçekten demokratikleşmeyi sağlamak olmadığı iddia edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Örneğin, 12 Eylül zihniyetini yansıtan YÖK ve RTÜK uygulamaları, dokunulmazlıkların korunması ve adaletsiz seçim barajı gibi hususlar, referanduma sunulan pakette konu dahi edilmemiştir. Çok kanallı ve tek sesli hale getirilmek istenen Türk medyası üzerinde uygulanan sistematik baskılar da AK Parti'nin demokratikleşme niyetinin samimi olmadığının göstergesidir.'' Anayasa Değişikliği Paketi'nde 12 Eylül Askeri Müdahalesi'ni yapanların yargılanması konusunun da yer aldığı hatırlatılan bildiride, konunun zaman aşımına uğradığı ve yargılamanın hukuken mümkün olmadığı savunuldu.