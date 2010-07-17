T24 LogoT24 Logo
Politika

DP HALK OYLAMASINDA "HAYIR" DİYECEK ANKARA (A.A)

17 Temmuz 2010 18:23

-DP HALK OYLAMASINDA "HAYIR" DİYECEK ANKARA (A.A) - 17.07.2010 - Demokrat Parti (DP) Genel İdare Kurulu'nda (GİK) alınan kararla halk oylamasında Anayasa Değişikliği Paketi'ne ''Hayır'' oyu verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. DP Basın Merkezinden yapılan açıklamada, DP GİK toplantısının Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk'un başkanlığında dün gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıda üyelerin, ''Sadece AK Parti'li kadrolar tarafından hazırlanan Anayasa Değişikliği Paketi'nin katılımcı demokrasi kurallarına uymadığı ve paketin aslında Türk Devleti'nin genetik yapısını ve DNA'sını değiştirmeye yönelik bir çalışma olduğu'' yönünde değerlendirmede bulundukları kaydedildi. AK Parti'nin amacının gerçekten demokratikleşmeyi sağlamak olmadığı iddia edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Örneğin, 12 Eylül zihniyetini yansıtan YÖK ve RTÜK uygulamaları, dokunulmazlıkların korunması ve adaletsiz seçim barajı gibi hususlar, referanduma sunulan pakette konu dahi edilmemiştir. Çok kanallı ve tek sesli hale getirilmek istenen Türk medyası üzerinde uygulanan sistematik baskılar da AK Parti'nin demokratikleşme niyetinin samimi olmadığının göstergesidir.''  Anayasa Değişikliği Paketi'nde 12 Eylül Askeri Müdahalesi'ni yapanların yargılanması konusunun da yer aldığı hatırlatılan bildiride, konunun zaman aşımına uğradığı ve yargılamanın hukuken mümkün olmadığı savunuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24