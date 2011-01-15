-DP GENEL BAŞKANLIĞINA 6 ADAY ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Demokrat Parti'nin (DP) 10. Olağan Büyük Kongresinde genel başkanlık için 6 başvuru yapıldı. DP Genel Başkanlığı seçimi için kongre divan başkanılığına, DP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özal, eski bakan Namık Kemal Zeybek, eski bakan Rıfat Serdaroğlu, eski Anavatan Partisi Genel Başkanı DP Genel Başkanvekili Salih Uzun, eski DYP İstanbul İl Başkanı Tekin Enerem, DP Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Adnan Dağıstanlı başvuruda bulundu. Diğer taraftan partinin Genel İdare Kurulu, Merkez Karar Kurulu raporları ve Gelir-Gider Hesap Raporu ile Hesap ve Bütçe Komisyonu Raporu ibra edildi.