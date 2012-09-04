DP Genel Başkanı Uysal şehit cenazesinde bayıldı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar’da Şehit Piyade Üsteğmen Sami Çiftçi’nin cenaze namazı kılmak için saf tuttuğu sırada fenalaşarak yere düştü. Başını tabuta çarpan ve sol kaşı açılan Uysal, bayıldı.

Cenaze namazı kılındığı sırada şehidin babası Mehmet Çiftçi de fenalık geçirdi. Çiftçi’ye sağlık görevlileri müdahale etti.

Cenaze mezarlığa götürüldüğü sırada törene katılanlar, protokol mensuplarına sitem etti. "Terör olayını bitirin" diye bağıranlar ile protokol üyeleri arasına polis girerek önlem aldı. Bunun üzerine kalabalık, "Kendinizi bizden korumayın, askerleri teröristlerden koruyun" diye tepki gösterdi.