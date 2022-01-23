DP Genel Başkanı Uysal'dan Sedef Kabaş açıklaması: Korkunuz arttıkça zulmünüz artıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1'deki "Demokrasi Arenası" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklanmasına tepki gösterdi. Uysal, "FETÖ'cülerden miras aldığınız usullerle, gece yarısı gözaltıları, tutuklamalarla cezalandırma yöntemleriyle gazetecileri, siyasetçileri ve vatandaşlarımızı yıldıracağınızı zannediyordunuz ama başaramayacaksınız" ifadelerini kullandı
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gazeteci Kabaş’ın tutuklanmasına tepki göstererek iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Uysal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Korkuyorsunuz! Korkunuz arttıkça zulmünüz artıyor! FETÖ’cülerden miras aldığınız usullerle, gece yarısı gözaltıları, tutuklamalarla cezalandırma yöntemleriyle gazetecileri, siyasetçileri ve vatandaşlarımızı yıldıracağınızı zannediyordunuz ama başaramayacaksınız!”