DP Genel Başkanı Uysal: ABD, Biden’ın açıklamasındaki yalanların balçığıyla tarihin güneşini sıvayamayacak!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABD Başkanı Biden’in 'Ermeni soykırımı' nitelemesine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Uysal, Türk Milleti’ne böyle bir isnatta bulunamayacağını ifade ederek “ABD, Biden’ın açıklamasındaki yalanların balçığıyla tarihin güneşini sıvayamayacak!” dedi.

ABD’nin, PKK/PYD başta olmak üzere Türkiye’ye karşı bölgede her tür organizasyona örtülü veya açıktan destek verdiğini söyleyen Uysal şu ifadeleri kullandı:

“ABD Başkanı Biden tarihi gerçeklerin tersine, bugününün siyasi mücadelesine cephane yapmak, Ermeni diasporasını popülist bir kararla memnun etmek için Türk Milleti’ni haksız bir şekilde itham etmiştir. İnsanlığın yüzünü kızartacak zulümleri icat edenler tarihin hiçbir safhasında olmamış, bilakis Mora isyanından bu yana pek çok soykırım maksadıyla katliamlara muhatap olmuş Türk Milleti’ne böyle bir isnatta bulunamaz. 18. yüzyıldan bu yana Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayarak Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurma hayalini gerçekleştiremeyen tüm Batılı güçler, Anadolu’da Ermenilerin yaptıkları tüm katliamların teşvik edeni ve destekçisi olarak Ermeni çeteler kadar sorumludur! ABD, bu açıklama ile PKK/PYD başta olmak üzere Türkiye’ye karşı bölgede her tür organizasyona örtülü veya açıktan verdiği desteği artık aleni bir düşmanlığa çevirmiştir.”

Ülkenin birliğine düşman olanların yurt içinde de kafa gösterdiğini belirten Uysal’ın açıklaması şöyle:

“Bu fırsattan terör destekçisi olan ve Türk Milleti’ne ve bu ülkenin birliğine düşman ne kadar unsur varsa yurt içinde de kafa göstermektedir. PKK destekçisi HDP de bu koronun başını çekmektedir. HDP, ‘Türkiye Cumhuriyeti soykırımı tanısın’ diyerek Türk Milleti’nin vicdan hizasında olmadığını, kıblesinin Ankara yerine başka başkentleri gösterdiğini bir kez daha ispat etmiştir. ABD gibi dış güçler dışarıdan, Lozan ve Montrö’yü sorgulayan akılsızlar içerden çabalasa da Türk Milleti ve Devleti Anadolu’da ilelebet yaşayacaktır. ABD, Biden’ın açıklamasındaki yalanların balçığıyla tarihin güneşini sıvayamayacak!”

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