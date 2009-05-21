DP Genel Başkanı Cindoruk, Demirel'i ziyaret etti

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un Türkiye siyasetindeki dağılmışlığı ortadan kaldırma görevini üstlendiğine işaret ederek, "Gerçekten 50 sene çoğunuzla beraber çeşitli zamanlarda içinde bulunduğumuz bu hareketin eriyip gitmesine, gömülmesine benim de hiç içim razı olmazdı" dedi.



DP Genel Başkanı Cindoruk ve partinin Genel İdare Kurulu üyeleri, Demirel'i, Güniz Sokak'taki evinde ziyaret etti.



Demirel ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşın "Nereye gidiyoruz, ne oluyor, acaba bize ne düşüyor?" diye düşünmeye başladığını belirterek, işleyen demokrasilerde bu çeşit kaygıların bulunmadığını ve çeşitli supapların olduğunu söyledi.



Sistemin iyi işlememesi halinde bu kaygıların kaçınılmaz olarak halkı tedirgin ettiğini ifade eden Demirel, Türkiye'deki partiler sisteminin de çok tahribata uğradığını kaydetti.



Geçen 50 yıl içerisinde Türkiye'deki hizmetlerin sahibi olan hükümetlerin orta sağ hükümetler olduğunu belirten Demirel, bu siyasi harekete destek veren milyonların son dönemde dağıldığını anlattı.



Demirel, 1980 yılında CHP ve Adalet Partisi'nin kapatılmış olmasının Türkiye'de bugün yaşanan sıkıntılara sebep olduğunu, kapatmaların dağılmayı da beraberinde getirdiğini söyledi.



Vatandaşların kendisine ve Cindoruk'a yaklaşık 4-5 yıldır, "oy verecek siyasi parti bulamadıkları" hususundaki şikayetlerle geldiğini ifade eden Demirel, 29 Mart yerel seçimlerinden sonra meydana gelen yeni ortamda bu şikayetlerin daha da arttığını bildirdi.



29 Mart seçimlerinden sonra yeni bir konjonktür meydana geldiğine dikkati çeken Demirel, şunları kaydetti:



"Değerli arkadaşım, siyaset arkadaşım, kardeşim Cindoruk, dağılmışlığı ortadan kaldırma görevini, Türk demokrasisinin daha iyi işlemesine partiler sistemi içerisinde yardımcı olmak için siyaseten zaafa uğramış hareketi güçlendirme görevini üstlendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum.



Gerçekten 50 sene çoğunuzla beraber çeşitli zamanlarda içinde bulunduğumuz bu hareketin eriyip gitmesine, gömülmesine benim de hiç içim razı olmazdı. Ben nihayet parti politikası içinde değilim ama ben Türkiye'de işlerin iyi gitmesi, demokrasinin işlemesi, özgürlüklerin işlemesi, hak ve hukukun işlemesi, vatandaşımın aş, iş ekmek bulabilmesinin peşindeyim. Onun içindir ki şimdi çıktığınız yol o yoldur. Bu yolda size başarılar diliyorum. Halkımızdan destek göreceksiniz. Halkımız sizi bekliyor. İşiniz kolay değildir, işiniz zordur. Hangi iş kolaydır ki... Ama sabırla metanetle çalışırsanız, önünüze çıkabilecek engellerin hepsini aşmak imkanı vardır. Size başarılar diliyorum. Milletimize yapacağınız hizmetler için, bundan önce yaptıklarınız dahil yeniden yapacağınız hizmetler için hepinize teşekkür ediyorum.



Sayın Cindoruk, büyük tecrübesiyle geçmişten gelen büyük zor zamanların adamı olarak sanıyorum ki bu harekette ülkemize çok yararlı olacaktır. Ona yardımcı olacaksınız, onunla beraber kader birliği etmiş durumdasınız, size başarılar diliyorum."



"Bağlılık duygularımızı sunmaya geldik"



Cindoruk ise Demirel'in sadece Dokuzuncu Cumhurbaşkanı olmadığını aynı zamanda kendi partisinin temelini teşkil eden Doğru Yol Partisi'nin de kurucusu ve genel başkanı olduğunu anımsattı.



Demirel'in kendisinin ve arkadaşlarının çoğunun da "lideri" olduğunu söyleyen Cindoruk, şöyle konuştu:



"Kendilerine teşekkürlerimizi, saygılarımızı, sevgilerimizi ve bağlılık duygularımızı sunmaya geldik. Türk milletine son asır içerisinde en fazla hizmet eden devlet adamlarından biriyle karşı karşıyayız. Onun bizim siyasi hayatımızdaki etkisi giderek artıyor. Bugün bile her türlü fikir alanında, her türlü düşüncede ve buna benzer hadiselerde, büyük olaylarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın fikrini almak hepimiz için bir borç teşkil ediyor. Hepimiz için önemli ve değerli bir alanı teşkil ediyor.



Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Demirel'in fikirlerinden faydalanacağız. Onun saçtığı ışıklardan faydalanacağız. Ruhumuzu aydınlatacağız."



Türkiye'deki siyasi hayatın durgunluk nedenlerinden birinin de "geçmişteki değerlere itibar eksikliği" olduğunu ifade eden Cindoruk, değerli fikirler ve düşüncelerin kuşaktan kuşağa aktarılması gerektiğini belirtti.



Demirel ile çok eskiye dayanan siyasi arkadaşlığı ve fikir beraberliği olduğunu söyleyen Cindoruk, "Bugün burada bir siyasi hadise içinde bulunmamı da büyük ölçüde ona borçluyum. Onun ikazları, onun teşvikleriyle önemli bir siyasi hareketin içine girdik. Amacımız sadece particilik yapmak ya da bir partiyi biraz daha ilerletmek değil, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi hayatta bir boşluğu doldurmaktır. Geçmişte Sayın Demirel'in ve partilerinin temsil ettiği alandaki boşluğu doldurmak için kendisine söz veriyoruz" diye konuştu.

