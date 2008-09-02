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Politika

DP, eski başkan Ağar'a sahip çıktı

DP Genel Merkezi: Eski genel başkanımız Mehmet Ağar döneminde yapılan bazı harcamalarda 5 milyon YTL açık saptandığı iddiası doğru değil

02 Eylül 2008 03:00

Demokrat Parti'den (DP), eski Genel Başkan Mehmet Ağar döneminde yapılan bazı harcamalarda 5 milyon YTL açık saptandığı iddiasının doğru olmadığını bildirildi.
DP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesine karşı sorumlu olan DP'nin 2006, 2007 yılı hesaplarına ilişkin parti yönetiminin bağımsız denetçilere yaptırdığı ve halen devam eden incelemenin bazı basın yayın organlarında yanlış anlamalara yol açabilecek şekilde aksettirildiği belirtildi.
"Eski Genel Başkanımız sayın Mehmet Ağar döneminde yapılan bazı harcamalarda 5 milyon YTL bir açık saptandığı iddiası doğru değildir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu rakam, 2007 yılında araştırma şirketlerine verilen ödenek toplamıdır. İnceleme süreci devam etmekte olup DP Hukuk Müşavirliği ilgili şirketlerden harcamalara ilişkin gerekli belgeleri beklemektedir. Konu, bağımsız denetçilerin çalışması sonucunda neticeye kavuşacaktır." 

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