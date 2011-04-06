-DP DENİZLİ İL BAŞKANLIĞINA HACİZ DENİZLİ (A.A) - 06.04.2011 - Demokrat Parti'nin (DP) Denizli İl Başkanlığında, bir telefon şirketine olan borcun ödenmediği gerekçesiyle haciz işlemi uygulandı. Alınan bilgiye göre, bir mobil telefon servis sağlayıcı şirketi, DP Denizli İl Başkanlığından 9 bin liraya ulaşan telefon borcunu tahsil edemediği için haciz işlemi başlattı. Haciz işlemi kapsamında, il başkanlığı binasında bulunan bilgisayar, televizyon, mini buzdolabı, dolap ve masalara el konularak yediemin deposuna götürüldü. DP İl Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.