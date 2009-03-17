DP: Askerliği 6 aya indireceğiz

Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu, iktidar olurlarsa askerliği önce 9 aya, sonra da 6 aya indireceklerini söyledi.





Antalya'nın Varsak beldesinde vatandaşlara seslenen Süleyman Soylu, AKP'nin, iktidara gelmeden önce, üniversitelerin başörtülülere açılacağı ve meslek liselerinde katsayının kaldırılacağı sözü verdiğini hatırlattı. Bugüne dek dini istismar etmediğini belirten Soylu, şunları kaydetti:



“Bunlar dediler ki, 'ön bahçemiz', bunlar dediler ki, 'arka bahçemiz'. Otobüsün üzerinden söz verdiler, (başörtülülerin mağduriyetini de, meslek liselerindeki katsayıyı da çözeceğiz) dediler. Ama ne oldu? YÖK Başkanı atadılar. Gazeteciler sordu: (Bu hükümet sizi getirdi. Bu imam hatipliler ne olacak? Bu meslek liselerinin mağduriyeti ne olacak?) Bir bilim adamına yakışmayacak şekilde ne söyledi biliyor musunuz? 'Zıkkım olsun' dedi, onlar için. Allah şahittir o (zıkkım olsun) diyen bu hükümete 29 Mart'ta bu millet, zıkkımın kökünü gösterecek.”



1.5 aylık acemilik doğru değil



Soylu, 20 yaşında askere giden gençlerin 1.5 aylık acemi eğitiminin ardından teröristlerle mücadeleye gönderilmesinin doğru olmadığını belirterek, dünyada bu mücadelelerin profesyonel güçlerle yürütüldüğünü bildirdi.



Soylu, “Gider 20 yaşındaki bir evladımızın eline silah verir onu dağdaki eşkıyayla karşı karşıya bırakırsan, olacak olan, her evde şehit ağıdının yükselmesidir” dedi.



Dünyada artık silahla üstünlüğün kalmadığını vurgulayan Soylu, üstünlüğün ekonomiyle, barışla ve bilgiyle elde sağlandığını dile getirdi. Türkiye'nin komşusu Yunanistan'ın da askerliği 9 aya indirdiğini ifade eden Soylu, “Türkiye artık 800 bin asker beslemek, Milli Savunma Bakanlığı'na yüzde 8.5 bütçe ayırmak zorunda değil” diye konuştu.



İşe girecek veya evlenecek gençlere (askerden sonra gel) denildiğini ve bu durumu hazmedemediğini ifade eden Soylu, “Askerliği ilk önce 9 aya daha sonra da kademeli olarak 6 aya indireceğiz. Yüzde 50'si 28 yaşın altında olan bu genç nüfusun üretimini düşürmek ve onun dinamizminden yararlanamamak doğru bir iş değildir” dedi.



Soylu, Türkiye'de tüm tabuları yıkacaklarını, terörle mücadeleyi profesyonel güçlerin yapacağını, gençlerin de üretime katkıda bulunacaklarını sözlerine ekledi.



Bu arada Soylu için meydanda 2 tane boğa kurban edildi. Kurbanların kesilmesi sırasında dua eden Soylu, alana getirilen devenin kesilmesini istemedi.





