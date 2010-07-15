-DP "REFERANDUM" İÇİN TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Demokrat Parti (DP) Genel İdare Kurulu, Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk'un başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda, DP'nin Anayasa referandumunda tavrını belirlemek için çalışma başlatılacak. DP'den yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi kararının ardından başlayacak referandum sürecinde parti teşkilatının yoğun bir çalışma ortamına girdiğini bildirildi. Türkiye'nin 81 il ve 900 ilçesindeki DP teşkilatının kamuoyu yoklamaları yapıp, halkla görüş alışverişinde bulunarak ''titiz'' bir çalışma başlattıklarını ifade eden Cindoruk, tüm yurt düzeyinde yapılan bu araştırmaların, önümüzdeki hafta Ankara'ya çağrılacak il başkanlarıyla değerlendirileceğini belirtti. Açıklamada, DP Genel İdare Kurulunun Genel Başkan Cindoruk'un başkanlığında yarın toplanacağı ve Anayasa referandumunda DP'nin tavrını belirlemek için çalışma başlatacağı kaydedildi.