Dozerle banka soydular!

Danimarka’da, bir bankanın duvarı iş makinasıyla yıkılarak soygun gerçekleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Danimarka’nın Funen Adası’ndaki 5 bin 700 nüfuslu Ringe kasabasında yer alan Danske Bankası soyuldu.

Banka şubesinin önüne gelen bir dozer, herkesin gözü önünde bankanın duvarını yıktı.

Soyguncular içerideki para çekme makinesini dozerin kepçesine halatla bağlayarak dışarı çıkardı ve bir otomobile yükleyerek kaçtı.

O sırada olay yerinin yakınındaki bir kafeteryada oturan görgü tanıkları soygunu cep telefonu ile kaydetti. Soyguncuların filme alındıklarına aldırış etmeden olay yerinden uzaklaşmaları dikkat çekti.

Çalınan ATM’de ne kadar para olduğu açıklanmadı. Danimarka polisi, banka soyguncularını yakalamak için çalışma başlattı.