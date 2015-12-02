T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dozerle banka soydular!

Görgü tanıkları soygunu cep telefonu ile kaydetti...

02 Aralık 2015 10:17

Danimarka’da, bir bankanın duvarı iş makinasıyla yıkılarak soygun gerçekleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Danimarka’nın Funen Adası’ndaki 5 bin 700 nüfuslu Ringe kasabasında yer alan Danske Bankası soyuldu.

Banka şubesinin önüne gelen bir dozer, herkesin gözü önünde bankanın duvarını yıktı.

Soyguncular içerideki para çekme makinesini dozerin kepçesine halatla bağlayarak dışarı çıkardı ve bir otomobile yükleyerek kaçtı. 

O sırada olay yerinin yakınındaki bir kafeteryada oturan görgü tanıkları soygunu cep telefonu ile kaydetti. Soyguncuların filme alındıklarına aldırış etmeden olay yerinden uzaklaşmaları dikkat çekti.

Çalınan ATM’de ne kadar para olduğu açıklanmadı. Danimarka polisi, banka soyguncularını yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

dozerdanimarkaiş makinasısoydular

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24