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Dozerin söktüğü ağacın altında kalıp, öldü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, tarlasına yol açtırmak için söktürdüğü ağaçlardan birinin üzerine devrildiği 70 yaşındaki Mehmet Eser, yaşamını yitirdi

08 Kasım 2017 21:59

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde, tarlasına yol açtırmak için söktürdüğü ağaçlardan birinin üzerine devrildiği 70 yaşındaki Mehmet Eser, yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında kırsal Örencik Mahallesi Yeldeğirmeni mevkisinde meydana geldi. Mahallede çiftçilik yapan 3 çocuk babası Mehmet Eser\'in tarlasına yol açma çalışmaları sırasında Alaşehir Orman İşletme Şefliği tarafından işartelenen ağaçlar, dozerler tarafından sökülmeye başlandı. Bu sırada çalışmaları izleyen Eser, dozer tarafından sökülen dev çam ağaçlarından birinin altında kaldı. Oğlu Ersin Eser ve dozerin operatörü İbrahim Okay (30) tarafından ağacın altından çıkarılan Mehmet Eser, ambulansla kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma, olayın ardından dozer operatörü Okay\'ın ifadesine başvurdu. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Ersir Eser, \"Dozer ağaç sökümü için çalışıyordu. Sökülen ağaç devrilince altında kaldı. Feryatlarını duyunca olayı fark ettik. Babam, ölü noktada olduğu için dozer operatörü ve benim kendisini görmem mümkün olmadı. Hemen yardıma koşup, ağacın altından kendisini çıkardık. Ama hastanede yaşamını kaybetti. Acımız büyük. Olay tamamen, kaza\" dedi.

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