Dozer operatörünün safra kesesinden 8 bin 422 adet taş çıktı

T24 -



Özel Müjde Hastanesine gelen Mustafa Çelik (48), Genel Cerrahi Uzmanı operatör doktor Mehmet Şehidoğlu'na muayene oldu.





Bursa'da yaşayan ve Malatya'ya bir taziye ziyareti dolayısıyla gelen Çelik'in, 1,5 ay önce de Bursa'da doktora gittiğini, doktorun safra kesesinde taş olduğunu söylediğini anlatan Mehmet Şehidoğlu, hastanın beş gün önce karın ağrısı, şişkinlik şikayeti ile kendilerine müracaat ettiğini söyledi.





Şehidoğlu, ''Safra kesesi taşını ultrasonda teyit ettik ve ameliyata aldık. Ameliyattan önce safra kesesi, 'taşla dolu kese' şeklinde rapor edilmişti. Biz ameliyat sırasında taşları çıkarmaya başladığımızda çok sayıda taş olduğunu tespit ettik. Ameliyattan sonra hastanemiz personelinden 4 kişi taşları 1,5 saatte saydı. Sayım sonunda 8 bin 422 adet taş olduğunu gördük'' dedi.





Bu taşların 2-3 milimetre ile 5-6 milimetre çapında değişen boyutta ve renkte taşlar olduğunu anlatan Şehidoğlu, 4 bin safra kesesi ameliyatı yaptığını ve bu kadar çok sayıda taşı ilk defa gördüğünü bildirdi.





''Daha önce de yine buna benzer bir ameliyat yapmıştık ama o zaman 2 bin 890 taş çıkmıştı'' diyen Şehidoğlu, hastayı bir gün sonra taburcu edeceklerini bildirdi.





Mustafa Çelik'in aynı zamanda şeker hastası olduğunu ifade eden Şehidoğlu, hastayı kapalı, yani kansız ve bıçaksız ameliyat yaptıklarını, şeker hastaları için en ideal ameliyatın bu olduğunu belirtti.





Şehidoğlu, hastanın kısa sürede normal hayatına devam edeceğini kaydetti.





Taşların sayısını noterle tespit ettireceklerini ifade eden Şehidoğlu, tespitin ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulunacaklarını dile getirdi.





Hastanın eşi Beyaz Çelik (42) de eşinin safra kesesinden çıkan taşlar nedeniyle şok yaşadığını bildirdi.





Beyaz Çelik, ''Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu taşlarla ancak bir ev yaparız'' dedi.





Mustafa Çelik'in dozer operatörü olduğu ve Mudanya Gümrük Müdürlüğünden emekli olduğu öğrenildi.





