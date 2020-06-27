Doyle'un eserlerinin hak sahiplerinden Netflix'e dava: Yeni adaptasyonda Sherlock Holmes, iyi bir insanmış ve kadınlara saygılıymış gibi gösteriliyor

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Sherlock Holmes karakterinin yaratıcısı Arthur Conan Doyle'un eserlerinin hak sahipleri, Netflix'e kısa süre içinde yayınlanacak "Enola Holmes" dizisi sebebiyle dava açtı.

Davacılar, filmde Sherlock Holmes karakterinin, "nazik, iyiliksever ve kadınlara" saygılı gösterilmesinin Doyle'ın telif hakkını ihlal ettiğini ifade etti.

Nancy Springer'ın yazdığı romanları temel alacak ve Eylül ayında yayına girecek Netflix dizisi, efsanevi dedektifin kız kardeşinin hikayesini anlatacak. Doyle'un romanlarında yer almayan Enola isimli karakter, Springer tarafından yaratılmıştı.

Doyle'un eserlerinin hak sahipleri Holmes'un insanlarlar arasına mesafe koymasının ve empati kuramamasının karakterin en önemli özelliklerinden olduğunu ifade ederken, herhangi bir adaptasyonun bu duruma saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Hak sahipleri, bu gerekçelerle Netflix, dizinin yapımcıları, Springer ve onun kitaplarının yayımıcısı Penguin Random House'a dava açtığını duyurdu.

Eylül'da yayınlanması beklenen dizide Sherlock'u Henry Cavill ve Enola'yı Millie Bobby Brown oynuyor.