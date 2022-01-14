Downing Sokağı'nın Covid kurallarını ihlal eden bir partisi daha ortaya çıktı; Kraliçe Elizabeth'in eşinin cenazesindeki yalnız görüntüsü hatırlatıldı

Britanya'da Başbakanlık Ofisi'nin Covid kurallarını ihlal ettiği etkinlikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni iddiaya göre, Downing Sokağı ekibinin Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in kısıtlı kişiyle geçen cenazesinden bir gün önce parti verdiği, sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı belirtildi.

The Daily Telegraph'a konuşan tanıklar, Downing Sokağı'nın farklı bölümlerinde başlayan toplanmaların bahçedeki partide toplandığını söyledi. Partiye katılan bir kaynak, içki içildiğini söyledi.

Nisan 2021'de yaşamını yitiren Prens Philip'in cenaze töreni Covid kısıtlamalarıyla gerçekleştirilmiş, Kraliçe Elizabeth tek başına otururken görüntülenmişti.

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın söz konusu partide olmadığı belirtildi.

İngiltere'de o dönem aşamalı normalleşmenin ikinci aşaması uygulanıyordu. Bu çerçevede açık alanda altı kişiye kadar buluşmalar gerçekleşebiliyor ancak kapalı alanda yalnızca aile üyeleri ve sosyal balonun içindekilerle görüşülebiliyordu.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün 2020'nin mayıs ayında İngiltere'de kapanma önlemleri uygulanırken Downing Sokağı'ndaki bir partiye katıldığını kabul ederek özür diledi. Johnson'ın kuralları hiçe saydığı olayın ardından istifa çağrıları arttı.