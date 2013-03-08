Down sendromlu tiyatroculardan yeni oyun

2005 yılında Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçen, "Zihinsel Engelli Çocuklara Profesyonel Tiyatro Eğitimi’ projesi etkinliklerine devam ediyor.
18 Mart Pazartesi günü Aksaray Su Gösteri Sanatları Merkezi, Zihinsel Engelliler Tiyatrosu oyuncularına ev sahipliği yapıyor.
Psikolog, oyuncu ve tiyatro eleştirmeni Yaşam Kaya tarafından yönetilen oyundan elde edilen gelir, Down sendromlu tiyatrocuların özel eğitimlerine katkı sağlayacak.
Saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak "Sen ne yaptın doktor? " adlı oyunun biletleri Zihinsel Engelliler Tiyatrosu İstanbul Çağrı Merkezi'nden temin edilebilir.