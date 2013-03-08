T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Down sendromlu tiyatroculardan yeni oyun

Zihinsel Engelliler Tiyatrosu, yeni oyunuyla Down sendromlu tiyatrocuların eğitimine destek sağlayacak

08 Mart 2013 13:30

2005 yılında Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçen, "Zihinsel Engelli Çocuklara Profesyonel Tiyatro Eğitimi’ projesi etkinliklerine devam ediyor.

18 Mart Pazartesi günü Aksaray Su Gösteri Sanatları Merkezi, Zihinsel Engelliler Tiyatrosu oyuncularına ev sahipliği yapıyor.

Psikolog, oyuncu ve tiyatro eleştirmeni  Yaşam Kaya tarafından yönetilen oyundan elde edilen gelir, Down sendromlu tiyatrocuların özel eğitimlerine katkı sağlayacak.

Saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak "Sen ne yaptın doktor? " adlı oyunun biletleri Zihinsel Engelliler Tiyatrosu İstanbul Çağrı Merkezi'nden temin edilebilir.

 

 

ETİKETLER

tiyatrozihinsel engelliler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24