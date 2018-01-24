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Down sendromlu Özlem'in hayali gerçek oldu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da down sendromlu 28 yaşındaki Özlem Kiriş’in Tuba Büyüküstün ile tanışma hayali gerçek oldu

24 Ocak 2018 12:24

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da down sendromlu 28 yaşındaki Özlem Kiriş’in Tuba Büyüküstün ile tanışma hayali gerçek oldu.
Ailesi, hayranı olduğu Tuba Büyüküstün’ün tüm dizilerini defalarca izleyen, telefonu ile ses kaydı yaparak tekrar tekrar dinleyen Özlem Kiriş’in sanatçı ile tanışma hayalini gerçekleştirmek için defalarca girişimde bulundu. Ancak Tuba Büyüküstün’ün yoğun programı gerekçe gösterilerek Özlem Kiriş ile görüştürülmesine izin verilmedi. Aile fertleri, bir tanıdıklarının önerisi ile geçen Ekim ayından bu yana aralarında Kıvanç Tatlıtuğ’un da bulunduğu çok sayıda kişiye tweet atarak, yardım istedi. Olumlu yanıt alınınca Özlem Kiriş, yıllardan bu yana hayalini kurduğu Tuba Büyüküstün ile bir araya gelerek kısa süreliğine de olsa sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

(FOTOĞRAF)

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