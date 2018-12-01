Down sendromlu Özge öğrencilerin burs umudu oldu

İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE’DE yaşayan Down sendromlu Özge Altınay, bir kafede işe başladıktan sonra burs vermeye başladı. Henüz 20 yaşında olan Özge Altınay “Ben de okulda eğitim görürken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden burs almıştım, şimdi yine aynı dernek üzerinden öğrencilere burs veriyorum. Çok mutluyum” dedi.

Down sendromlu Özge Altınay, yardıma muhtaç öğrencilerin burs umudu oldu. Henüz 20 yaşında olan Özge’nin hayatı Maltepe Belediyesi’nin Üreten Engelliler Engelliler Merkezi’ne bağlı olan ‘Sevgi Kafe’de çalışmaya başladıktan sonra değişti. Daha önce kendi imkanlarıyla okuyan ve birçok güçlüğün üstesinden gelen Özge, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden (ÇYDD) burs almaya başladı. Altınay, işe başladıktan sonra aldığı bu bursu unutmayarak, ilk maaşıyla birlikte öğrencilere burs vermek için kolları sıvadı. Üniversite sınavı ve KPSS’de de başarılı olan Özge, eğitim dünyasından hiç kopmayarak, soluğu ÇYDD’nin Maltepe şubesinde aldı ve bütçesine göre burs vermeye başladı.

ALDIĞI BURSU UNUTMADI

Girişimcilik mutfağında servis eğitimi aldıktan sonra kafede işe başladığını ifade eden Özge, “Sevgi Kafe’de çalışıyorum. Ben de okulda eğitim görürken ÇYDD’den burs almıştım, şimdi yine aynı dernek üzerinden öğrencilere maaşımın bir kısmıyla burs veriyorum. Onlar da bana makbuz veriyorlar. Çok mutluyum. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“DUYARLILIK ÖRNEĞİ GÖSTERMESİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Özge’nin çok özel ve uyumlu biri olduğunu söyleyen eğitmeni Sinem Kayapolat, “Özge duyarlılık örneği gösterip ÇYDD’ye maaşının bir kısmını bağışlayarak bizi çok mutlu etti. Onun adına çok seviniyoruz” diye konuştu.