Down sendromlu özel sporculardan madalya yağmuru 

ERCAN ATA, ANKARA(DHA) Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm ve Masa Tenisi Milli Takımı Portekizde düzenlenen Dünya Şampiyonasının ilk gününde madalyalara ambargo koydu.

Atletizm de Dilara Çevil ile 15 Ülke arasından Disk Atma\'da Altın Madalya alır iken Cirit atmada Volkan Yavuzaslan Avrupa 2. liği yine Volkan Yavuzaslan disk atmada Avrupa 3.lüğü Ali Topaloğlu ile disk atma Avrupa 2.liği geldi.

Masa Tenisi bayanlarda Merve Peker ve Benay Balcı Takım halinde Avrupa 2. si olur iken, Masa Tenisi Erkekler\'de Erman Çetiner ve Taygun Arı takım halinde Avrupa 2.si oldu.

PORTEKİZ BÜYÜK ELCİSİ HASAN GÖGÜŞ MİLLİ TAKIMIMIZI ZİYARET EDEREK TEBRİK ETTİ.

Portekizde Milli Takımlarımızı ziyaret eden Portekiz Büyük Elçisi Hasan Gögüş Özel Sporcularımızı tebrik etti. Federasyon Başkan Vekili Sadettin Akçi ile görüşen Gögüş Federasyonumuz ve Milli Takımımız hakkında bilgi alır iken Özel Sporcularımız ile yakınen ilgilendi.

2017 SU-DS Down Sendromlular Uluslararası Atletizm(IAADS) ve Masa Tenisi(ITTADS) Şampiyonası 11 - 16 Ekim 2017 tarihleri arasında Portekiz\'in Vila Nova de Gaia - Porto kentinde yapılmaktadır.

MASA TENİSİ

Down Sendromlular Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası\'nda bayan ve erkek Türk milli takımı gümüş madalya kazandı Turnuvanın ilk gününde yapılan takım müsabakalarında bayan millilerimiz Fransa ve Britanya&Portekiz karma takımı ile karşılaştı, Fransaya 3-0 yenilen sporcularımız 2.liği elde ettiler. Erkek milliletimiz ise zorlu bir grupta yarıştı. İngiltere, Portekiz, Macau ve Fransa ile yarışan sporcularımız Fransa\'ya 3-0 yenildikten sonra Macau\'yu 3-0, Portekiz i 3-2 ve İngiltere\'yi de 3-2 yenerek gümüş madalyaya uzandı.

(FOTOĞRAFLI)

