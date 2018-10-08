Down sendromlu özel sporculardan 11 madalya

Down sendromlu özel sporcular, Portekiz'deki Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmaz üzere 11 madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Madeira Adası'nda 2-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen Down Sendromlular Dünya Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda atletizmde Ali Topaloğlu, Dilara Çevik, Merve Uzun, Rıdvan Yalçın ve Furkan Demir, masa tenisinde Erman Çetiner, Enes Yılmaz, Benay Balcı ve Merve Peker milli formayı giydi.

Milli sporcular şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.



Sporcular kazandığı madalyalar şöyle:

Atletizm

Ali Topaloğlu: 100 Metre (Altın), güllü atma (Altın), disk atma (Gümüş) ve 400 metre (Gümüş)

Dilara Çevik: Disk atma (Altın), gülle atma (Bronz), 400 metre (Bronz), 100 metre (Bronz)

Merve Uzun: Uzun atlama (Bronz)

Masa tenisi

Çift kadınlar: Merve Peker-Benay Balcı (Gümüş)

Çift erkekler: Erman Çetiner-Enes Yılmaz (Bronz)